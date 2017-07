Notícia Miguel Poveda, estrella flamenca al 35è Festival Narciso Yepes L’ #ONCA homenatjarà el fundador de la cita musical, dirigida pel fill del mestre, Ignacio Yepes El 'cantaor' Miguel Poveda. Autor/a: DAMIÁN CALVO

El cantaor Miguel Poveda inaugurarà el 6 d’octubre 35è Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà. L’intèrpret de flamenc disposa d’una àmplia discografia, i l’últim àlbum que ha publicat és Sonetos y poemas para la libertad (Universal Music, 2015). El director artístic del festival, Gerard Claret, va qualificar ahir l’actuació de Poveda com «un viatge per l’univers del flamenc, la cobla i la poesia».



El programa de l’esdeveniment també inclou un concert d’homenatge al seu fundador, el músic Narciso Yepes (1927-1997). L’Orquesta Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) commemorarà els 20 anys de la mort de l’artista amb una actuació amb el guitarrista Gerardo Arriaga. Tant l’ONCA com Arriaga van ser col·laboradors de Narciso Yepes. El fill del mestre Yepes, Ignacio, dirigirà el concert. La cita tindrà lloc el 20 d’octubre, també a l’Auditori. El recital començarà amb el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, i continuarà amb Felix Mendelssohn i la seva simfonia italiana.



La saxofonista holandesa Candy Dufler, coneguda per haver creat la banda sonora de Batman, presentarà el seu nou disc Together, que barreja nombrosos estils musicals com ara el jazz, el soul, el dance el funk o la música llatina.



Musical infantil / Durant la presentació del festival, Claret va recordar que un dels objectius és arribar a un públic el més divers possible, pel que no pot faltar una proposta familiar al festival. El 15 d’octubre serà el torn de l’espectacle musical Alícia al país de les meravelles, de la companyia Viu el teatre. La proposta destaca per la seva originalitat amb un punt d’actualitat, ja que des de la companyia s’ha volgut relacionar el tradicional conte amb l’ús de les noves tecnologies i els problemes que generen.



La 35a edició del festival tancarà amb el Trio Desconcierto el 22 d’octubre a l’església de la parròquia d’Ordino amb una matinal. Es tracta d’una altra proposta amb guitarres per retre novament homenatge a Yepes. L’interpretaran un trio multicultural de guitarres, ja que el grup musical el formen un andorrà, un argentí i un xilè; tot seguint l’intenció de diversitat del festival.



Més públic / La «contrastada qualitat musical» i la «renovació constant de l’esdeveniment» ha provocat un augment del nombre d’espectadors en un 57% des de fa tres edicions, aconseguint arribar a les gairebé 1.500 persones de l’edició passada, segons van assegurar els representants dels patrocinadors del festival musical: el cònsol d’Ordino, Josep Àngel Mortés, i el director de l’àrea de la Secretaria General Tècnica de Crèdit Andorrà, Agustí García, informa l’ANA.



Claret va afegir que una de les propostes que han tingut més èxit en els últims anys han estat els concerts de pop català, però que enguany no se n’ha programat cap per una qüestió d’equilibri, ja que l’any passat se’n van celebrar dos, i per arribar a un públic el més divers possible.



Localitats / Les entrades per als concerts del 35è Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà es posaran a la venda el 12 de setembre, a les 9.30 hores, al web www.festivalnarcisoyepes.ad. Els preus de les entrades oscil·len entre els 10 i els 30 euros, amb una tarifa més econòmica si es compren anticipadament.



Poveda, Candy Dulfer i l’homentage a la guitarra de Yepes valdran fins a 30 euros. El musical tindrà un preu d’entre 15 i 18 euros. El concert a l’església parroquial valdrà 10 euros.