Tic Tapa i UE Santa Coloma s’acomiaden de l'Europa League amb golejada

El pas dels equips andorrans per Europa finalitza. Amb l’eliminació del Tic Tapa UE Sant Julià i la UE Santa Coloma a l’Europa League ja no en queden. Van ser golejats al partit de tornada.



Les opcions de remuntada del Sant Julià es van quedar en no res ben aviat davant l’KF Skënderbeu. Ni dos minuts. Latifi centrava amb l’exterior per baix, a Vidal se li escapava la pilota per sota les cames en intentar aturar-la, i Vujovic marcava a plaer. Els albanesos van sortir per feina i eren clars dominadors, amb arribades a l’àrea constants. Una centrada d’Adeniyi la treia Vidal per alt i l’esfèrica arribava a Latifi, que rematava fora. Els visitants seguien insistint. Adeniyi encarava porteria i veient l’entrada de Lilaj l’assistia i aquest enviava la pilota al pal. Després de molt intentar-ho, arribava el segon al 37. Radas centrava una falta lateral i Adeniyi picava de cap per marcar.



La claredat en el joc i el marcador va permetre que la segona part fos més igualada, ja que els albanesos tenien la feina feta i no els calia forçar més la màquina. Latifi era qui es mostrava més incisiu a dalt i un xut seu sortia fregant el pal. Al 78 Brito, que havia sortit al camp a la represa, va marcar-se en pròpia porteria després d’intentar treure una centrada de Mici. Vidal tenia feina i va estar encertat en una doble oportunitat albanesa. Primer posant el peu al xut de Vangjeli, i en el rebuig les mans al de Nimaga. Al 89 Adeniyi es va confiar massa davant de porteria i enviava l’esfèrica al travesser. El matx estava a punt de concloure però encara es veurien dos gols més. Vangjeli aprofitava una pilota morta dins l’àrea per superar a Vidal, i al 92 Latifi, en un contraatac, enganyava al porter en la sortida d’aquest per materialitzar la maneta per al seu equip.

L’Osijek, superior / La UE Santa Coloma va perdre al camp de l’NK Osijek per 4-0, amb els croats sent els dominadors de l’enfrontament. Ejupi obria el marcador al minut 8 i Barisic, de penal, feia el segon al 40. Al primer tram de la segona part els balcànics van continuar ampliant diferències. Bockaj marcava el tercer al 56 i al 62 tornava a veure porteria.