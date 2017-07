Un altre cop dur a la caixa forta de l'FC Andorra

Tres setmanes després del fort cop que va rebre la caixa forta de l’FC Andorra per l’embargament de compte arran d’un deute de 17.000 euros en concepte del lloguer d’un pis al qual vivia Carlinhos, que va jugar a la secció de futbol sala des del gener del 2010 fins el juny del 2013, EL PERIÒDIC D’ANDORRA ha pogut saber que en els pròxims dies sortirà a la llum a través del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) un altre de 15.000 euros.



Aquesta vegada es tracta de la marca de roba esportiva Joma que l’empresa Eternal distribueix a Andorra, i que vol cobrar d’una vegada per totes una factura –també de l’època a la qual hi havia Emili Puig com a gerent– que està pendent de pagament des del curs 2012-2013.



Aquest mes de juliol, l’entitat que dirigeix Albert Ferré ja ha deixat de cobrar la dotzena paga corresponent de la subvenció del Govern –uns 12.000 euros– i amb aquest nou deute, faltaran 18.000 per pagar que es liquidaran entre l’agost i el setembre, aquest últim amb un pagament d’uns 6.000 euros. Tot això afectarà de tal manera que els tricolors inici a la temporada amb 40.000 euros, cinc vegades menys que el pressupost dels salaris dels jugadors i el cos tècnic de la temporada passada.

La solució passa pels patrocinadors / Només l’entrada d’un patrocinador pot suavitzar una situació ara mateix molt delicada, ja que s’ha de conformar la plantilla del curs 2017-2018, començant per l’entrenador. Però el tema està en stand by. Fins el 18 de juliol que hi haurà una assemblea extraordinària per explicar la situació del club als socis i s’arribi a un consens, no es començarà a tractar el tema d’altes i baixes.



L’entrada de diners pels espònsors permetria cobrir el forat econòmic que estan deixant les factures dels lloguers i de les equipacions i fins i tot un petit superàvit que permetés un pressupost similar al de la campanya passada. Són quatre o cinc els interessats –i cap d’ells tancat encara–, alguns com a possibles patrocinadors principals i d’altres que ofereixen col·laboracions menors, però que també són benvingudes.



Així doncs, si fa tres setmanes la cúpula del club va advertir que l’FC Andorra penjava d’un fil, ara, fins amb la imminent sanció que s’aproxima, el panorama a curt termini es visualitza una mica millor.



L’únic que també pot generar certa preocupació és la voràgine de jugadors. N’han marxat cinc, la majoria ha rebut ofertes de la Lliga Nacional i fins i tot hi ha alguns que tenen propostes d’equips espanyols, però Ferré sosté que el vestidor està al cas de tot i que la columna vertebral confia que la situació es resoldrà.

Es confirma el canvi de grup: el club tricolor apareix al 2