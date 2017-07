Fernández tensa la corda amb l’Estudiantes i el MoraBanc espera

El no fitxatge de Jaime Fernández porta cua, fins el punt que el seu representant el considera jugador del MoraBanc Andorra a tots els efectes. El base està tensant la corda en el seu desig de vestir de tricolor la pròxima campanya després que l’Estudiantes igualés la oferta en el dret de tempteig i Francesc Solana, enlloc de buscar un pla B, està esperant uns dies a veure què passa.



Ahir, cap a les onze del matí, el seu representant, Quique Villalobos, va penjar al twitter un breu comunicat: «Després del que ha passat aquests dies al voltant del meu representat, Jaime Fernández, necessito explicar la situació. Després de presentar el BC Andorra una oferta pel jugador, el Club Estudiantes no va exercir degudament el dret de tempteig establert en el conveni col·lectiu, ja que l’oferta no va ser igualada en totes les seves condicions, és per això, que el jugador complirà la seva intenció de formar part del BC Andorra la temporada 2017-2018».

Una clàusula ignorada / Tot això ha esdevingut per una clàusula que va incloure el MoraBanc en les condicions que va pactar amb Jaime Fernández i que l’Estudiantes no ha volgut fer aparèixer quan va igualar l’oferta. Però l’ACB va donar per bo el dret de tempteig i indirectament va donar la raó al club madrileny. El jugador s’havia plantejat fins i tot recórrer a altres instàncies, però ho ha descartat perquè el procés s’allargaria i el MoraBanc no pot quedar-se de braços creuats en ple ball de fitxatges.



Així que Jaime Fernández i Villalobos estan exercint ara una mesura de pressió perquè el seu club el deixi lliure i pugui signar pel MoraBanc. A tot això, Solana ha preferit esperar uns dies per veure si la situació canvia, enlloc de buscar d’un altre base. El que està clar és que l’entitat tricolor no pagarà res per incorporar-lo a les seves files.