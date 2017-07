Cardelús perd velocitat a València i a Vinyes l'espera el ral·li del Ferrol

La segona jornada d’entrenaments lliures prèvia a la cursa del Moto2 European Championship que es disputa aquest cap de setmana a València no ha estat senzilla per a Xavi Cardelús que ahir va trobar més dificultats de les esperades per millorar els registres que dijous.



Inicialment, l’objectiu era el de rebaixar la seva volta ràpida en més d’un segon i mig atès que, als entrenaments de pretemporada havia rodat en 1:37.2 i dijous ho va fer en 1:38.8, però el pilot andorrà no va tenir bones sensacions ahir i va fer la volta ràpida en 1.38.4, encara lluny dels objectius. Malgrat tot, tant el pilot com els tècnics de l’equip Stylobike, tenen alternatives i marge per revertir la situació a les sessions classificatòries.



«Tenia la sensació d’anar al límit i estar fent el màxim possible, però els temps no han sortit en cap moment i el resultat està lluny del que preteníem fer», va comentar un Cardelús que confia en millorar en un circuit «on em trobo molt a gust». Avui les dues classificatòries i demà, les curses: una a les dotze del migdia i l’altre a les tres de la tarda.

