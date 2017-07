Viladomat vol que la Batllia investigui si la FIS va requerir la plataforma

La família Viladomat va entrar la setmana passada la demanda judicial anunciada contra la declaració d’interès nacional de la plataforma de Soldeu. I durant els propers dies s’espera que la Batllia l’admeti a tràmit.



Segons informen fonts properes al cas, una de les peticions que fan els accionistes de Saetde en aquesta instància és que la justícia investigui si la Federació Internacional d’Esquí (FIS) va exigir o no la plataforma. En concret, els demandants reclamen el dossier de candidatura per acollir les finals de la Copa del Món d’esquí alpí de l’any 2019 i totes les actes del 2015, ja que l’adjudicació es va fer el 3 d’octubre d’aquell mateix any.

La feina estava feta / Les mateixes fonts remarquen que el dia de l’adjudicació, el fins ara director general d’Ensisa, Conrad Blanch, va detallar durant unes declaracions a RTVA que la «gran part de la feina [per acollir les finals] està feta» i que «aquest any [2015] ho acabarem de comprovar amb la Fiscalia. Però hem tingut molt bon resultat i molt bona valoració amb les Copes d’Europa, tot i que serà la FIS qui ens marqui la línia de quines proves farem a cada lloc».



En aquest sentit, malgrat que Blanch va especificar que la federació seria l’encarregada de distribuir les proves, en cap moment va fer esment de la necessitat de construir una plataforma o cap altra infraestructura similar i de tant alt cost. És més, va detallar que la feina a nivell d’infraestructures ja estava gairebé feta, recalquen les fonts, alhora que recorden que el tècnic de la modalitat d’esquí alpí i coordinador administratiu de la FIS, Janez Fleré, va puntualitzar durant la darrera Copa d’Europa celebrada a Andorra que «la proposta de fer les quatre disciplines» de les finals del 2019 a la pista Àliga era «possible».



És més, el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, va afirmar dimarts passat que la pista Àliga podria acollir la Copa del Món. Tot i que «seria l’última que faríem si no complíssim els compromisos que hem agafat, perquè les finals d’una Copa del Món tenen la seva importància i s’han de fer en les màximes condicions possibles», va afegir. Aquestes declaracions posen en entredit les diverses vegades en què el mateix cònsol ha posat de manifest per activa i per passiva que sense la plataforma de Soldeu, Andorra no podria acollir les finals.

Requeriment d’Explicacions / Precisament, aquestes i altres qüestions són les que els accionistes de Saetde demanen que s’expliquin davant de la Batllia, i volen que sigui la mateixa FIS qui les respongui. Un cop entrada a tràmit judicial, la demanda haurà de ser acceptada pels tribunals i posteriorment analitzada.



Segons les fonts, la previsió és que sigui admesa sense problema degut a la gran argumentació que presenta la mateixa.