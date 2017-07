Les auditories conclouen que l’os abatut es va escapar per la porta

Les auditories encomanades pel Comú de Sant Julià de Lòria han conclòs, finalment, que l’os de Naturlandia que es va escapar el passat 14 de juny i que va ser abatut a trets per un dels treballadors es va escapar per la porta del recinte que estava oberta, una hipòtesis que ja feia dies que estava agafant força. A més, els informes determinen que els protocols de seguretat no es van seguir correctament i que, per tant, es va actuar de forma negligent. Per tot, la direcció de Camprabassa va decidir ahir acomiadar els dos treballadors implicats en l’afer, el director i el sotsdirector del parc d’animals, Miquel Naudi i Josep Font , «per no haver fet bé la seva feina, per possible negligència i per haver causat un clar perjudici al parc, posant en dubte la seguretat del mateix».



El director general de Camprabassa, Enric Ordóñez, va argumentar la decisió manifestant que la versió donada pels dos treballadors no coincideix amb les conclusions dels informes tècnics i que això ha generat «una pèrdua de confiança» en constatar que el relat inicial dels fets que van explicar difereix totalment amb els resultats de les investigacions posteriors. «A un se li va escapar l’os i, l’altre, no va seguir bé els protocols i es va precipitar a l’hora d’actuar amb les conseqüències que tots coneixem: la mort de l’animal i el qüestionament sobre la seguretat del parc», va sentenciar.



En aquest sentit, a través d’un comunicat la direcció de Camprabassa va deixar clar que per a ells «les conclusions són clares i no deixen marge per al dubte». Els responsables de la societat asseguren que han analitzat detingudament les conclusions dels informes i han pres la decisió d’acomiadar els ja extreballadors del parc «des de la prudència i la responsabilitat» que s’ha adoptat durant les darreres setmanes. «Era imprescindible que els tècnics fessin la seva feina sense pressions i vam tenir clar des del primer moment que calia explicar les conclusions definitives per tal d’evitar especulacions».

L’oposició, desconcertada / La decisió de rescindir la relació laboral del director i el sotsdirector del parc d’animals es va prendre ahir amb el coneixement del consell d’administració que presideix el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, en «conseqüència directa» de les conclusions de les auditories que el comú lauredià va encomanar «amb la finalitat d’analitzar l’estat general de les instal·lacions del Parc d’Animals de Naturlandia, i en concret, de les mesures de seguretat, l’estat de conservació i la funcionalitat del recinte dels ossos on es va registrar l’incident.

Amb tot, diversos membres de l’oposició desconeixien ahir les conseqüències de l’abatiment de l’os. Un fet que van lamentar, ja que, segons van indicar, «malgrat que el comú no en té obligació, el més correcte hagués estat que ens entreguessin els informes finals».



En aquest sentit, fonts properes a l’oposició laurediana van apuntar que des de la «prudència» per no haver llegit les conclusions de les auditories creuen que «acomiadar algú s’ha de justificar molt bé», ja que «davant d’un os mai saps com pots reaccionar». Al seu entendre, la manera d’actuar del comú «demostra que no creuen amb Naturlandia», ja que abans de fer fora algú del seu lloc de treball «caldria buscar mesures de seguretat com ara que hi hagués saltés una alarma sonora a les portes quan es quedessin obertes per evitar errors humans com aquest».



Després de l’incident, el passat 14 de juny i del conseqüent expedient administratiu que el Govern va obrir a Naturlandia, el passat 24 de juny el parc d’animals va reobrir les portes amb un seguit de noves mesures de seguretat.