Tret de sortida de les nits de museu

Les Nits d’estiu als museus van donar dijous el tret de sortida amb un concert de guitarra a càrrec de Javier Garcia, un guitarrista nascut a Màlaga l’any 1966 i considerat per la crítica internacional com un dels més destacats de la seva generació. L’acte va tenir lloc a Sant Climent de Pal i l’artista va interpretar obres d’Albéniz, Sar, Tàrrega i Turina.



Les nits van seguir durant el dia d’ahir. I és que per quart any consecutiu, la Farga Rosell va ser el punt de reunió del panorama del rap al país, doncs quatre grups del Principat (Systemap System, Barber Shop, Los Perdedores i VeloziRAPtors) van omplir la nit de lletres sense censura que no van deixar a ningú indiferent.



Abans de dita actuació, el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany va realitzar una visita a l’exposició This is pot art, una mostra dedicada a –com el seu propi nom indica– l’art pop, un moviment artístic que va sacsejar l’art contemporani des de la dècada dels anys 50.



Propers actes / Les Nits d’estiu als museus continuen avui amb un concert a càrrec del Quartet Doppler, on els quatre músics de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), Pere Bardagí, Maria Roca (ambdós als violins), Josep Bracero (a la viola) i Manuel Martínez del Fresna (al violoncel) convidaran el públic a fer un viatge sonor a algunes de les obres per a quartets que van escriure alguns dels grans compositors clàssics i romàntics.

Durant l’espectacle, que tindrà lloc al Museu Nacional de l’Automònil a les nou del vespre, s’interpretaran obres de Haydn, Mendelssohn, Beethoven, Mozart, Schubert i Brahms.



D’altra banda, com cada divendres i dissabte d’aquest mes, els interessats podran fer una visita nocturna, a les 21.30 hores, a la Mina de Llorts i a la Ruta del ferro. La visita serà a l’interior d’una mina de 30 metres de llargada i es passejarà pel camí dels traginers amb frontal. Els assistents també descobriran una exposició d’escultures a l’aire lliure.



L’activitat serà de pagament, tindrà una durada aproximada de dos hores i 30 minuts i és obligatori fer reserva prèvia.