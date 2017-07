Campanya a França per recordar les franquícies a Andorra i Espanya

Els duaners francesos van començar dijous el que denominen operation #VoyagezTranquille. Es tracta d’una campanya de sensibilització que s’ha dut a terme al peatge del Pertús de l’A 9, en direcció a La Jonquera, als Pirineus Orientals, per informar als viatgers de les franquícies que hi ha amb Andorra i Espanya especialment amb productes com el tabac i l’alcohol, així com d’altres que són il·legals o falsificats. Per fer-ho, els duaners reparteixen fulletons i responen les preguntes dels conductors, a més d’informar sobre les sancions a les quals es podrien veure sotmesos si no respecten les quantitats marcades per llei.En el cas concret del Principat, el documents que faciliten els duaners francesos indiquen que Andorra té un sistema de franquícia particular i que poden obtenir-ne més informació a través d’un número de telèfon d’atenció. Tal com consta també al portal web del Govern, després de visitar el Principat, cada persona es pot endur fins a 300 cigarrets o 150 cigars (de menys de 3 grams per peça) o 75 cigars (de més de 3 grams per peça) o 400 grams de tabac per a pipa. En el cas de les begudes alcohòliques, les quantitats permeses són 1,5 litres de licors de més de 22 graus o 3 litres de licors o d’aperitius de menys de 22 graus o de vi escumós i 5 litres de vi de taula.La campanya coincideix amb l’anunci recent de l’Estat veí del nord d’apujar el preu del paquet de tabac de set a deu euros i el cost dels cartons superarà els 100 euros. Un fet que els comerciants del Pas de la Casa creuen que els beneficiarà econòmicament, ja que el diferencial de preu encara serà més elevat. Actualment al país el preu del paquet de tabac ronda els tres euros, de manera que amb la pujada el tabac francès costarà el triple.Per contra, les localitats franceses més properes al Principat estan preocupades, ja que creuen que amb l’increment de preu encara perdran més clients. En aquest sentit, el passat mes de març els estanquers ja van barrar la carretera RN20 amb l’objectiu que França rectifiqués la pujada. El Govern de l’estat veí justifica la mesura dient que volen reduir el consum sobretot entre els joves.

L’anunci de l’increment del preu del tabac a França i el conseqüent augment del diferencial entre Andorra i el país veí del nord, està fent plantejar alguns comerciants del Pas de la Casa poder eliminar o com a mínim rebaixar els descomptes que apliquen per ampliar així encara més el marge comercial. Segons informava ahir Andorra Televisió, alguns propietaris de comerços es plantejaven que «potser podrem aprofitar que pugen els preus a França també per augmentar els nostres marges». D’altres apuntaven que tot i que els preus al Principat puguin incrementar, no ho faran tant com a França.