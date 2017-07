Notícia Mor un motorista en un xoc frontal a Montferrer i Castellbò L'avís de l'accident, que ha obligat a tallar la via, s'ha rebut poc abans de les cinc de la tarda

Un motorista de 34 anys ha mort avui en un xoc frontal amb un turisme a l'N-260 a Montferrer i Castellbò, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís de l'accident, les causes del qual s'estan investigant, a les 16.51 hores.



Arran del sinistre, que ha tingut lloc al punt quilomètric 245, s’han activat tres patrulles de la policia catalana, dos vehicles dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l’afectació viària, la via ha estat tallada en tots dos sentits de la marxa.



Amb aquesta víctima mortal, ja són 24 els motoristes que han perdut la vida aquest 2017 a les carreteres catalanes, 11 més que l’any passat a la mateixa data. Davant d’això, el Servei Català de Trànsit demana als motoristes més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat i a la resta d’usuaris, respecte i actituds de protecció per reduir les víctimes d’aquest col·lectiu.



El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268.