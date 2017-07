Notícia La Seu es prepara per a la final d’eslàlom La competició es durà a terme al Parc Olímpic els dies 8, 9 i 10 de setembre La palista Núria Vilarrubla.

La Seu d’Urgell duu a terme els preparatius per acollir la final del circuit de la Copa del Món 2017, que tindrà lloc a les instal·lacions del Parc Olímpic del Segre els dies 8, 9 i 10 de setembre. La competició aplegarà a la capital alturgellenca prop de 300 piragüistes provinents de més de 50 països.

A més a més, el comitè organitzador està enllestint la preparació de la prova d’eslàlom extrem, una nova modalitat dissenyada per la Federació Internacional de Canoa, en la qual quatre competidors passen les eliminatòries fins que hi ha un vencedor final, tant en categoria masculina com femenina. Cal destacar que en la clausura de la final de la Copa del Món es lliurarà als piragüistes guanyadors les Copes del Món de cada categoria.

La disciplina olímpica d’eslàlom en aigües braves ha completat el mes de juny la primera fase del circuit 2017, amb les proves de Praga (República Txeca), Augsburg (Alemanya) i Markleeberg-Leipzig (Alemanya). La medallista olímpica Maialen Chourraut va tornar a guanyar l’or en caiac a Praga, mentre que la urgellenca Núria Vilarrubla va ser plata en canoa a Markleeberg-Leipzig.

La continuació del circuit de Copes del Món serà els dos primers caps de setmana de setembre, a Ivrea (Itàlia) i la Seu d’Urgell, on es disputarà la final, informa RàdioSeu.

Les proves de les Copes del Món de 2017 i 2018 a la Seu d’Urgell també tenen la funció de conjuntar l’equip d’organització dels Campionats del Món de 2019, programats per a la segona setmana del mes setembre.