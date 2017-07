Notícia El Superior aprova extradir l’albanès Tirana té 30 dies per reclamar-lo Una imatge exterior de la batllia.

El Tribunal Superior va aprovar la setmana passada extradir el ciutadà albanès que va ser condemnat a sis mesos de presó al seu país per haver falsificat l’assegurança d’un vehicle. L’albanès, resident a Ordino, va ser detingut el mes de febrer per una ordre internacional. Durant el judici davant del Tribunal de Corts l’acusat va exposar que era el document que li havia donat la companyia asseguradora i que desconeixia que era il·legal. Ara bé, Corts no va escoltar la seva argumentació i va decretar extradir-lo a finals de maig.



La seva defensa va portar el cas fins al Tribunal Superior, en un judici que es va celebrar al voltant d’un mes després. En aquesta audiència, el seu lletrat va demanar que el posessin en llibertat. En concret, va argumentar que la legislació albanesa contempla que cada dia de presó provisional es convalida amb un dia i mig de ferma, per la qual cosa amb els més de quatre mesos que porta a la presó, ja podria quedar en llibertat. El Superior, però, va decretar que l’albanès fos extradit per acabar de complir la pena al seu país, que té 30 dies per reclamar-lo.