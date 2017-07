233 km d'Eufòria en tres dies

Hi havia expectació per la cursa nova de l’edició 2017 de l’Andorra Ultra Trail Vallnord. Eufòria. 233 quilòmetres de distància i 20 de desnivell positiu. Per parelles i obligades a anar juntes des del tret de sortida. El francès Nahuel Passerat i l’espanyol Julián Morcillo van ser els vencedors d’una prova que va començar el dimecres a les set del matí i que ells dos van acabar la nit del divendes al dissabte, gairebé a les quatre de la matinada. A una mitja de 3,5 km. per hora, la parella hispano-francesa va trigar 68 hores, 49 minuts i 42 segons en creuar la línia de meta, gairebé tres dies més tard.



Els segons, Paloncy i Silar, van arribar poc menys de quatre hores més tard, quan ja eren les vuit del matí del dissabte, i mitja d’hora més tard ho van fer els tercers, Pera i Bañeras.



La cursa va ser molt més dura del que s’esperava. La previsió era que els primers arribessin a la meta abans de les set de la tarda del divendres, però el marge d’errada va ser de deu hores de més. I això que la calor no ha estat molt protagonista aquests dies, però sí la tempesta amb pedregada que va ajudar al retard.

L’andorrana Fornieles guanya la Mític / La Ronda dels cims, una bogeria de 170 quilòmetres que ara sembla fins i tot light al costat de la bestiesa d’Eufòria, la van guanyar Antoine Guillon amb un temps superior a les 31 hores en categoria masculina que corroboren que aquest ha estat un any lent, amb temps més alts dels esperats. Només va fer pitjor tempsel guanyador d’Eufòria, Passerat, que va marcar 31h 33min en l’edició de l’any passat. En fèmines, l’italiana Lisa Borzani va tornar a ser primera.



L’espanyol Sebas Sánchez i l’andorrana Aida Fornieles van ser els primers classificats al Mític (112 km), mentre que el protuguès Armando Teixeira i l’espanyola Marta Escudero van liderat el Celestrail (83km). Finalment, a la Marató dels cims els campions van ser l’espanyol Roberto Garcia i l’andorrana Queralt Riba.



La novena edició de l’Andorra Ultra Trail Vallnord va arribar ahir a la seva fi després de cinc dies de competicions, i amb un nou rècord de duresa i de participants que traspasa sobradament els 3.000. Uns 2.600 van córrer l’any passat totes les curses menys el Solidaritrail, que volta els 700. Més de 3.300 valents s’hauran atrevit amb una de les temibles curses que dissenya Cims Màgics i que ja vol provar gent de tots els racons del món. Unes 40 nacionalitats, que han vingut aquest any.



El director de cursa, Gérard Martínez, va mostrar a l’agència ANA la seva gran satisfacció amb el desenvolupament de l’esdeveniment, ja que tot i les inclemències del temps, «s’ha demostrat que tenim una estructura sòlida que permet fer front a situacions complicades».



De cara a la desena edició, Martínez ja avança que la nova prova Eufòria tindrà continuïtat, i que ja preparen alguna cosa «excepcional» per commemorar el 10è aniversari, tot i que no serà una nova cursa perquè «primer cal consolidar la nova, i assegurar la qualitat de servei i la seguretat dels corredors». Però es garanteix d’aquí a dotze mesos una altra gran festa de les curses de muntanya. L’AUTV ja és un clàssic.