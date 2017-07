Abandó per caiguda i vuitè lloc de Cardelús a València

Xavier Cardelús va viure dues carreres ben diferents ahir al circuit valencià Ricardo Tormo corresponent al Moto2 European Championship.



A la primera, l’andorrà va recuperar quatre posicions a la primera meitat de la primera volta i ja era 10è; va ser llavors quan un rival el va tocar provocant la caiguda del pilot de l’equip Stylobike, que es va fet un esquinç al peu dret. La moto Kalex va quedar força malmesa i malgrat que posteriorment es va procedir a una segona sortida, Cardelús ja no va poder participar.



Però a la segona cursa del dia sí va poder ser a la línia de sortida, en la 15a posició de la graella. Va passar a ser 13è a la segona volta i a la cinquena ja ocupava la novena posició acostant-se al grup que lluitava pel quart lloc amb el qual ha acabat contactant. A 7 voltes per al final, Cardelús es va situar vuitè i així és com va creuar la meta, tot i que les últimes voltes va cedir terreny amb dolor al turmell, que amb l’esforç s’havia inflamat. Amb tot, una sanció de 5 segons per excedir els límits de la pista i va caure al novè lloc. En quinze dies, nova cursa a Estoril.