Tocar el cel i veure el Pirineu català des d’una perspectiva privilegiada

Ni 40 quilòmetres. A mitja horeta en cotxe, a Organyà, podem viure una experiència única. Tocar el cel, parlar amb els núvols i sentir la llibertat de volar. Parapent Organyà és una empresa que ens ofereix veure el Pirineu català des d’una perspectiva privilegiada. La serra del Cadí, el Pedraforca o El Pic de l’Orri es poden visionar des de l’aire, fent una activitat permesa per a totes les edats. S’ofereixen cursos de descoberta de parapent, d’iniciació i de progrés i perfeccionament per als més avançats. Per als que prefereixen anar al seu aire i ja tenen la formació suficient com per anar pel seu compte, també s’ofereix assistència de vol i els que van acompanyats també poden compartir un vol biplaça. Però el producte estrella és el terra+aire. Poc secret té: una excursió 4x4 per conèixer els mil i un racons que envolten la zona i un vol en parapent.