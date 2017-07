Notícia Desperfectes a causa de la tempesta Una de les zones afectades és davant del Comú d'Andorra la Vella i també a la carretera dels Cortals Rajoles sortides davant del Comú d'Andorra la Vella.

La tempesta que ha tingut lloc aquesta matinada passada ha provocat diversos desperfectes al país. Una de les zones afectades ha estat davant del Comú d'Andorra la Vella amb danys en el mobiliari urbà, com voreres obertes o també els medicaments per terra en una farmàcia propera.

Però la capital no ha estat l'únic lloc on hi ha hagut aquest tipus de desperfectes, també a Encamp, al principi de la carretera dels Cortals hi ha hagut danys similars als d'Andorra la Vella.



Tot i que el començament s'ha parlat que podria haver estat un petit terratrèmol, Ramon Copons, director tècnic del Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya d'Andorra (Cenma), va exposar que es descartava totalment aquesta hipòtesi, ja que no hi ha cap registre sismològic. "L'únic que potser és que hagi estat efecte del vent, la pluja", ha puntualitzat Copons, que hi ha afegit: "No sabem que ha estat. Pot ser, l'impacte d'un llamp".