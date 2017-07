Notícia Bon balanç del festival Dansàneu les Valls d’Àneu El certamen ha exhaurit localitats en tres dels cinc espectacles de pagament Un dels espectacles al Pirineu Dansàneu.

El Festival de Cultures del Pirineu Dansàneu ha posat punt i final aquest cap de setmana a la seva 26a edició amb una trobada gegantera i una classe magistral d’acordió a càrrec del cap de cartell d’enguany, el músic basc Kepa Junkera. Des de l’1 fins al 9 de juliol les Valls d’Àneu han ofert 25 activitats entre espectacles de música i dansa, tallers de formació i activitats paral·leles. Per primera vegada algunes d’elles han estat de pagament, concretament els vuit tallers i cinc dels deu espectacles de música i dansa. En tres d’ells s’han exhaurit les entrades i en els altres dos s’ha omplert el 85% d’aforament.

El conseller de Cultura, Lluís Puig, un dels cofundadors de Dansàneu, va presidir dissabte l’espectacle de cloenda a Santa Maria d’Àneu amb Kepa Junkera i l’Esbart Marboleny. Puig ha destacat que el festival ha aconseguit reunir un públic transversal, amb espectadors de franges d’edat molt àmplies, des d’avis fins a adolescents, que han gaudit amb «diverses propostes artístiques d’alt nivell en un escenari privilegiat».

El conseller de Cultura remarca que el Dansàneu «ha assolit l’excel·lència gràcies a una programació de qualitat i un maridatge perfecte amb el territori, tant amb el seu patrimoni cultural com amb la seva gastronomia, que han aportat els productors de la zona».

La directora del Festival, Rut Martínez, s’ha mostrat satisfeta de l’èxit assolit, especialment tenint en compte que aquest ha estat el primer any que ha contemplat el pagament d’entrada. «Hem vist com la venda anticipada omplia a dos o tres dies vista més de la meitat dels aforaments». Martínez també ha explicat que es continuen incorporant nous públics al Festival. «Hem vist gent de totes les edats, i sobretot moltes famílies amb criatures que tenien l’entrada lliure; això ens fa pensar que el model que plantegem té el futur garantit», ha afegit.

Per la seva part, el president del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Ferran Rella, ha subratllat el fet que el Festival hagi permès mostrar el ric patrimoni de les Valls d’Àneu. «La dansa i la música ens han donat l’oportunitat de mostrar espais d’altíssim valor patrimonial, en la seva majoria esglésies romàniques que han estat recuperades i que al llarg de l’any estan tancades al públic», ha indicat.

El Festival de Cultures del Pirineu ha portat espectacles de dansa i música de qualitat arreu de les Valls d’Àneu de l’1 al 9 de juliol. Els municipis d’Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Espot i La Guingueta d’Àneu han estat els escenaris d’una renovada proposta artística que busca posar en valor l’excel·lent patrimoni de les Valls (entès com a artístic i arquitectònic però també natural). Aquest any el Dansàneu ha incorporat noves seus, com l’església de Sant Pere a Sorpe, la de Sant Just i Sant Pastor a Son, la de Sant Joan a Isil o la pròpia església de Sant Vicenç a Esterri d’Àneu, a banda de l’església de Santa Maria d’Àneu, ubicada al municipi de La Guingueta.

La voluntat del Festival va més enllà del fet purament artístic i busca ser una proposta de valor per desestacionalitzar el turisme a les Valls d’Àneu, així com un reclam per a la descoberta d’espais patrimonials d’altíssim valor com són les esglésies d’Àneu, que s’obren al públic especialment per acollir les danses i les músiques programades. Un dels objectius del Dansàneu és ser viscut en família, completant d’aquesta manera l’oferta turística de les Valls d’Àneu, primera destinació de turisme familiar d’interior de Catalunya. És per aquest motiu que bona part dels espectacles es programen en horari de tarda, per coordinar-se correctament amb l’oferta hostalera de la zona.