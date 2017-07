Notícia Detingut un jove després d’entrar per la finestra d’un local El noi va abandonar precipitadament l’establiment quan va sonar l’alarma El despatx central de la Policia. Autor/a: ANA

Un jove resident de 18 anys va ser detingut el passat 6 de juliol després d’entrar per una finestra d’un local de l’avinguda Santa Coloma. La Policia va ser avisada cap a les 5 de la matinada per part de l’empresa de seguretat del local, ja que sonava l’alarma d’intrusió de l’establiment d’Andorra la Vella, i a través de la càmera de seguretat s’observava la presència d’un noi jove. El detingut va abandonar precipitadament l’establiment en sonar l’alarma, sense emportar-se res, i va ser detingut per la Policia quan sortia d’un immoble pròxim al lloc dels fets. El Servei de Policia va poder identificar al jove gràcies al descriptiu facilitat per l’empresa de seguretat.

Durant la setmana del 3 al 9 de juliol, la Policia va dur a terme sis detencions per delictes contra el trànsit, tres d’elles durant controls d’alcoholèmia, una per la demanda dels serveis policials en un accident de danys materials, i les dues restants per diversos controls. La Policia va haver d’actuar també en dos casos d’àmbit domèstic, en què els presumptes autors són un home resident de 21 anys i un no resident de 31 anys, respectivament. A més, es va dur a terme una detenció d’un home resident de 35 anys per infringir una ordenança penal de suspensió del permís de conduir. La matinada de dissabte a diumenge va tenir lloc la detenció d’una dona resident de 23 anys per presumpte autora d’injúries i resistència greu a funcionaris de Policia. La detinguda anava d’ocupant en un turisme quan la patrulla va controlar al vehicle per cometre una infracció del Codi de Circulació. A més, la dona tenia en la seva possessió una minsa quantitat de marihuana.

La Policia informa també que dijous passat, cap a un quart de dues de la matinada, el cos d’ordre va detenir en possessió de 0’6 grams de cocaïna un no resident de 21 anys a la frontera hispanoandorrana del riu Runer quan accedia al Principat amb un turisme particular. Així mateix, dimarts 4 de juliol, un resident de 18 anys va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni. Segons el cos de policia, el detingut estava en recerca per un furt d’ús de vehicle i per una sostracció d’un telèfon mòbil en un centre esportiu d’Andorra la Vella.