Navarro espera que amb Sito Alonso la comunicació millori

No falla cap estiu al Nike Camp. Joan Carles Navarro, l’etern capità de l’FC Barcelona, va estar ahir al campus i va parlar sobre l’actualitat culer, amb la confecció d’un projecte que no pot ser un fracàs com el dels últims anys.



El projecte de Georgios Bartzokas no va funcionar. «Va ser la temporada més complicada de totes de la meva carrera. De tot se n’aprèn», afirma Navarro. El tècnic grec es va despatxar a gust quan un cop va marxar sobre el rol i l’actitud del capità blaugrana al llarg de l’any, unes paraules que el van sorprendre perquè «quan va sortir em va dir totalment el contrari i després ho llegeixo i no vaig entendre-ho. No vaig tenir cap problema amb ell». Amb l’arribada de Sito Alonso, que «coneix molt millor tan l’ACB com l’Eurolliga, ens entendrem molt millor», i sobretot espera que vagi «millor el tema de comunicació entre entrenador i jugadors». Confia que la pròxima temporada les lesions el respectin i que tornin els títols, «perquè ja portem uns anys que no guanyem res i un club com el Barça no pot estar així. Farem tot el possible per primer de tot competir». Amb els noms que sonen per reforçar l’equip «crec que anirà molt millor». El Barça tornarà al Poliesportiu d’Andorra, una pista on el curs passat va perdre, com la immensa majoria de conjunts de la Lliga Endesa. «Costa molt guanyar aquí. La gent està molt a prop, es notava que l’ambient de l’equip també era molt bo. Que continuïn així menys quan juguin amb nosaltres», afirma, considerant que el MoraBanc va fer una «temporada molt bona». Els aficionats del Principat «estan molt il·lusionats i ara és el moment de mantenir-se i jugar com a mínim com fins ara».