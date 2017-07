Rebaixa econòmica substancial per facilitar l’ascens a l’ACB

Facilitats per a que els clubs de LEB Or puguin pujar a la Lliga Endesa. Les darreres temporades les exigències econòmiques impedien als conjunts ascendir, amb l’excepció del BC MoraBanc Andorra. Amb el nou acord es treuen obstacles, però on no hi ha consens encara és el nombre d’equips que han de conformar la competició.



El clubs es reunien ahir a Barcelona a l’assemblea general extraordinària. Les noves condicions d’accés a l’ACB suposa una reducció important. El cànon desapareix i també el Fons de Regulació d’Ascensos i Descensos, substituint-se per una quota anomenada valor de participació, que per a la pròxima temporada és d’1.616.084 euros, que es pot pagar en un termini de quatre anys i amb dret a devolució de l’import en cas de descens. L’aportació inicial haurà de ser de 404.021 €. D’aquesta manera ja no s’haurà d’efectuar el pagament de 4,7 milions, que eren 3.129.398 euros més IVA en el cas del cànon, ni de 1.564.697 més IVA pel Fons de Regulació d’Ascensos i descensos, ni dels 15.000 de la quota de participació.



Amb aquesta confirmació s’avalava el principi d’acord previ amb la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i el Consell Superior d’Esports (CSD, per les seves sigles en castellà). Els clubs que vulguin ascendir hauran de tenir un pressupost mínim de dos milions d’euros. Aquest és el cas del Guipúscoa Basket i el CB Miraflores, que el curs passat es van guanyar a la pista ser a l’ACB. Els bascos com a campions de la LEB Or i els castellans com a vencedors dels play-off. Tenen fins dissabte per complir amb aquests requisits.



Els clubs de la Lliga Endesa no van arribar a un acord pel que fa al nombre de participants a la competició. Els grans del campionat aposten per reduir-la a 16 conjunts i ja van marxar d’una primera reunió setmanes enrere per pressionar a la resta. De moment no hi ha consens. La comissió negociadora havia arribat a un principi d’acord amb la FEB i el CSD per reduir la Lliga Endesa el 2019 i el model d’ascensos i descensos de les pròximes temporades, però aquest és un tema que encara és en l’aire perquè el text no va ser aprovat pels clubs a l’assemblea, fet que comporta que hagin de continuar les converses per arribar a un interès global de totes les parts implicades.



Roca, satisfet / L’acord de la rebaixa substancial per a que els equips puguin pujar a l’ACB suposa «una bona notícia pel bàsquet espanyol», assegura el president de l’ACB, Francisco Roca, ja que «els clubs han fet un gran esforç a la negociació, rebaixant notablement les condicions d’accés per a que es puguin produir els ascensos i arribar a un model consensuat entre totes les parts», i destaca «la voluntat negociadora de la Federació i el CSD per arribar a un acord òptim». D’aquesta manera «es redueixen i flexibilitzen les condicions d’ascens amb un resultat que hem acreditat que és assumible per a tots els clubs».

Respecte a la reducció d’equips en un futur proper i al model de competició a desenvolupar «no hem dit un no rotund, però el model negociat amb la FEB i el CSD no té el consens intern necessari. Hem de seguir parlant, tant internament entre els clubs com amb la FEB i el CSD per treballar els detalls de l’acord per apropar més els interessos globals de tots els equips».

Antetokounmpo, amb Grècia / La continuïtat la pròxima temporada de Thanasis Antetokounmpo al MoraBanc no està gens garantida, ja que el grec té una oferta sucosa al seu país per incorporar-se al Panathinaikos de Xavi Pascual. L’acord encara no està tancat. Mentrestant, està concentrat amb la selecció hel·lena de cara a l’Eurobasket. Antetokounmpo és un dels 16 preseleccionats pel nou tècnic, Kostas Missas, per participar a la competició continental. També hi és el seu germà Giannis.