Dormir a vuit metres d’alçada i envoltat d’un hàbitat totalment salvatge

Dormir a fins vuit metres d’alçada i envoltat d’un hàbitat totalment salvatge, aquesta és l’experiència que ofereix Cabanes als arbres, un espai natural que es troba a Sant Hilari Sacalm (a gairebé tres hores en cotxe d’Andorra).



En total, la zona compta amb 10 cabanes, i gràcies al dens fullatge del territori, els 10 compartiments queden totalment aïllats oferint una gran sensació de pau i tranquil·litat.

A més de dormir al vell mig del bosc, l’espai també permet fer altres activitats a l’aire lliure, com rutes a peu o en bicicleta i pícnics tradicionals. I a pocs metres de les cabanes, hi ha una masia on els usuaris poden gaudir de situacions més relaxants, ja que l’establiment compta amb una piscina, spa, servei de bar, dutxes i pàrquing, entre altres.