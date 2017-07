Santos vol dotar a la lliga de tecnologia

Estarà quatre anys més al capdavant de la Federació Andorrana de Futbol (FAF). Víctor Santos va ser l’únic candidat a les eleccions de l’ens, fet que va comportar que no fos necessari celebrar els comicis i ahir prenia possessió del càrrec de president per iniciar un nou mandat. Les línies a seguir les té ben marcades, donant continuïtat a la tasca desenvolupada fins el moment.



La directiva pateix pocs canvis respecte a l’anterior. Antonio Colaço i Pere Marsenyach entre com a vocals, substituint en el càrrec a Jennifer Fernández i Carles Mora. També deixa la junta el vicepresident Miquel Àngel Quiñones, a qui no se substitueix. Continuen com a vicepresidents Elisabeth Pirot i Alfonso Martín, com a tresorer Josep Garcia, i com a vocals Manolo Jiménez, Ricard Tolosa i Julio Ferreros. Que no es presentés cap altra candidatura a les eleccions, «suposo que hi ha un reconeixement a la feina que hem fet en aquest mandat, on s’ha fet realitat el projecte de la Borda Mateu i el de la Massana tira endavant. Però seguim treballant en aquest sentit i continuem buscant terrenys per a tenir noves instal·lacions, que ens permeti tenir un millor funcionament i donem les màximes facilitats als clubs», exposa Santos, que assegura sentir-se «amb la mateixa il·lusió i motivació de sempre per treballar pel bé de la federació».



Un dels elements que volt que doni un pas endavant és la Lliga Nacional de futbol, introduint la tecnologia de la que s’està parlant els últims temps. «Seguirem potenciant la lliga, per a que tingui un major impacte. Volem facilitar tots els mitjans perquè vagi millor, aportant els nous sistemes electrònics. Treballem per augmentar el pressupost». També intensifiquen la feina per dotar de totes les eines possibles als seleccionadors per a la seva formació, «per a que es puguin desplaçar i estar en entrenaments de grans clubs i per actualitzar-se en mètodes moderns. També participaran en cursos, perquè el futbol evoluciona i cada dia es fa més necessari».



Les línies a desenvolupar segueixen des de baix de tot, perquè «sense base no tenim res. Invertir en els joves és el futur i ho hem de cuidar». Els últims resultats de l’absoluta, i el gran salt realitzat al rànquing mundial, en són un exemple de tot plegat: «Ara estem recollint els fruits dels darrers anys. És un privilegi i una alegria molt gran el que estan aconseguint». També el futbol femení, que «és una de les apostes més fortes que hem desenvolupat, tenint en compte que fa quatre anys pràcticament no hi havia futbol femení al país». Va crear-se la selecció absoluta, que ja competeix oficialment, i l’objectiu és que també vegin la llum la sub-21 i sub-19. A la lliga de futbol sala, que els últims anys havia patit una davallada, «volem donar-li un nou impuls».