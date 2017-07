Un sopar d’empresa que acaba en batalla campal

El Tribunal de Corts va jutjar ahir a dos treballadors d’una entitat hotelera del Principat per haver-se barallat durant un sopar d’empresa. La disputa va acabar amb un nas i un cap trencat, i ambdues víctimes van haver de ser trasllades a l’hospital per a ser intervingudes.



Tot i això, dels dos lesionats, únicament un (el del nas trencat) va ser jutjat ahir per un delicte major de lesions doloses, ja que tal i com ell mateix va reconèixer –tot i ser de forma involuntària– va acabar sent el culpable d’obrir-li el cap al seu company de feina, mentre que aquest no li va causar cap lesió rellevant. I és que segons es va detallar en el judici, l’autor del trencament del nas va ser suposadament un tercer treballador que tenia la intenció de posar fi a la disputa amb un cop de cap. Aquest tercer (que era cap dels dos lesionats), va negar en tot moment haver estat l’autor dels fets al·legant que des de fa temps té una lesió a l’escorça cerebral que li impedeix del tot donar-se cops. També va assegurar que l’altre acusat ja s’havia trencat el nas molt abans que ell s’interposés.



Per tot, la Fiscalia demana 18 mesos de presó condicional per a cadascun dels acusats; al del nas trencat per obrir-li el cap al seu company i al tercer en discòrdia per suposadament trencar-li el nas al seu subordinat.



A més, per al primer acusat, la Fiscalia també demana que indemnitzi al seu company lesionat amb 1.500 euros i que pagui prop de 90 euros en concepte de medicaments i intervencions quirúrgiques que no ha cobert la CASS. I per a l’acusat de major rang, el magistrat de l’Estat demanda que indemnitzi al del nas trencat amb 1.300 euros en concepte de prestacions que tampoc ha acabat cobrint la parapública sanitària.

Les defenses d’ambdos acusats demanen l’absolució per a cadascun dels seus clients, i en cas que no sigui així, volen una rebaixa de la condemna i dels imports que se sol·licita que paguin.



Els fets / Els fets es van produir la nit del 14 de gener de 2014 en un local nocturn d’Encamp. Segons va detallar un dels acusats, tot va començar «com un joc, ja que durant la nit ja ens havíem estat ‘picant’ i fent alguns cops de broma, però finalment, la cosa es va descontrolar».

Durant el joc de cops i empentes, els dos treballadors que portaven estona molestant-se van caure a terra amb la mala sort que un d’ells es va obrir el cap. Llavors, el lesionat es va aixecar enfadat i va començar a propiciar diversos cops de puny al culpable de la seva caiguda. En aquell moment, els altres companys de feina els van poder separar i ambdós es van calmar.



Però minuts desprès, el que encara no estava lesionat es va tornar a apropar al que estava sagnant pel cap (qui sap si amb la intenció de demanar-li perdó o de seguir la disputa, doncs ell mateix no ho va saber esclarir durant el judici). Va ser llavors quan suposadament un tercer, amb la voluntat d’evitar que hi hagués de nou una baralla, va propiciar un cop de cap al que s’estava apropant i li va trencar el nas.



Al llarg del judici, només un testimoni va assegurar haver vist com es produïa el cop de cap i la conseqüent ruptura de nas. També va ser únicament un testimoni qui –malgrat no haver vingut a la vista oral d’ahir– va donar suport a la posició del tercer en discòrdia, assegurant que el del nas trencat anava cridat fora del local que l’autor del seu mal havia estat el primer company amb el que s’havia barallat i ningú més.



Fos com fos, els dos lesionats –segons ells mateixos van declarar– van acabar tancant les seves disputes amb una abraçada de germanor i lamentant tot el que havia succeït mentre estaven a l’hospital esperant a ser intervinguts.