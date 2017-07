Els comptes del Grup Cierco queden nets i es traspassen a Vall Banc

Tots els comptes del Grup Cierco i les operacions personals de la família es van traspassar la setmana passada a Vall Banc. D’aquesta manera, després d’un control i anàlisi exhaustiu de les diferents operatives del grup, així com de presentar centenars de documents requerits, els comptes dels Cierco han estat declarats nets i no s’ha trobat absolutament cap indici que impedeixi el seu trasllat a l’entitat que fa gairebé dos anys va agafar el relleu de Banca Privada d’Andorra (BPA).



El trasllat de les operatives del Grup Cierco s’emmarca en la darrera migració de clients de BPA a Vall Banc aprovada per l’Agència estat de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB). Segons es va publicar la setmana passada al Butlletí Oficial (BOPA), el traspàs serà plenament efectiu el 28 de juliol i en total s’ha fet la migració de 352 comptes que corresponen a 84 clients. El valor absolut de les operacions traspassades ascendeix a gairebé 35 milions d’euros, segons va publicar l’ANA.

Desvinculats del blanqueig / Com ha passat en el cas dels germans Cierco, el traspàs dels darrers 84 clients s’ha efectuat desprès d’haver declarat que tots els comptes eren aptes, de manera que se’ls aixeca la sospita d’estar relacionats amb els casos de blanqueig de capitals pels quals BPA va ser intervinguda. D’aquesta manera, se’ls desbloquegen els comptes immobilitzats des de l’any 2015.



Traspassos realitzats / Fins ara, s’han realitzat diversos traspassos. En el primer, l’abril de l’any passat, es van transferir el 92% dels clients, el segon a l’octubre amb el qual es van migrar 600 comptes per un valor econòmic proper als 80 milions i el tercer el 12 de desembre. El quart va aglutinar un total de 300 clients, 480 comptes que tenien un valor de 100 milions d’euros.

Els inicis de Vall Banc / El 15 de juliol del 2015 l’AREB va acordar la creació de Vall Banc, un nou banc que hauria d’assumir els actius i passius lícits de BPA. Des de l’agència estatal es va detallar que la creació del nou banc era «imprescindible» per iniciar els tràmits necessaris que havien de permetre l’obertura de comptes amb corresponsals i custodis com a entitat de nova creació, així com per iniciar els procediments necessaris perquè la nova entitat disposes dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la ulterior transmissió d’actius i passius de clients.



En el moment en què es va crear la nova entitat, el mercat financer va passar a tenir dos bancs: el bo (Vall Banc) i el dolent (BPA). En aquest darrer, només van anar quedant els titulars de comptes que no eren considerats aptes, ja sigui perquè mancava documentació o perquè les dades que es tenien no eren del tot concloents. Des del moment que BPA va deixar d’operar –i en el seu defecte ho va fer Vall Banc–, els clients no aptes van deixar de tenir la possibilitat de retirar els 2.500 euros setmanals que fins llavors estaven permesos. Per tant, els seus comptes van quedar bloquejats fins que no es va anar demostrant un a un que els clients i les seves operatives complien amb les normes antiblanqueig.

Així, els comptes del Grup Cierco han estat retinguts durant gairebé dos anys fins que no s’ha pogut concloure la seva licitat.