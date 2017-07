Els bombers realitzen cinc intervencions per les pluges

Les fortes pluges i ràfegues de vent d’ahir al matí van obligar als bombers a fer cinc intervencions. Al detall, totes les accions es van dur a terme en aproximadament una mitja hora, entre les 06.41 del matí fins a les 07.10 hores del matí, segons va informar aquest cos. Principalment, totes les accions es van dur a terme a Andorra la Vella i Santa Coloma, excepte una que va tenir lloc a Encamp.



Els bombers van atendre dos casos relacionats amb inundacions dins d’habitatges. En aquest context, un es va produir en un domicili on el seu ocupant va deixar la finestra oberta. Això, va provocar que entrés aigua a la casa i que es filtrés al pis de baix, on es va produir la inundació. L’altre cas va tenir lloc a la residència Albó, on també es va filtrar la pluja a través d’unes finestres i van provocar que s’inundés part de l’edifici.



Així mateix, els bombers també van haver d’actuar en les carreteres. Això es deu el fet que es va registrar calamarsa. Les vies tenen una reixa en la qual es filtra l’aigua, però el gel va fer que es tapés i, per tant, els bombers van procedir a netejar aquestes reixes perquè pogués passar l’aigua.



També fruit de les pluges, el cos va haver de rescatar a una persona que estava atrapada a l’ascensor. En aquest sentit, van explicar que es podria haver filtrat aigua a la bomba i, per tant, això va provocar que es parés. Aquesta és una de les hipòtesis, però els bombers van assenyalar que tampoc la poden corroborar al cent per cent perquè un cop van rescatar a la persona van haver de marxar corrents a una altra operació. Entre la via que està la Televisió d’Andorra i l’Estadi Nacional, van arrossegar una motocicleta, que els bombers van poder recuperar uns metres més a baix.



A Encamp, la intervencióva estar relacionada amb les fortes ràfegues de vent. En aquest cas, les ventades van tirar a terra les estructures d’una obra que no estaven ben subjectades.



Per fer front a aquestes operacions, el cos va desplegar tres camions de foc, que també serveixen per fer front els danys de l’aigua, així com un vehicle de plataforma, que porta una escala dels centres de Canillo i la capital.

Danys davant del comú / Les precipitacions també van deixar danys al material urbà de davant del comú d’Andorra la Vella. Aquí es van perjudicar les voreres de la via, mentre que també ahir el matí es podien veure medicaments al terra provinents d’una farmàcia de la zona, segons diversos testimonis.