Les entrades per al concert de Bisbal ja estan a la venda

Conxita Marsol, cònsol major d’Andorra la Vella, va anunciar ahir que les entrades per al concert de David Bisbal amb el seu Hijos del Mar Tour 2017 ja estan a la venda. Es poden adquirir al Centre Cultural La Llacuna, a l’Oficina de Turisme i a la pàgina web de la parròquia, www.andorralavella.ad. El concert de l’artista almerienc, que tindrà lloc a l’envelat del Parc Central el dia 7 d’agost a les 23.30 hores, servirà de cloenda per a la Festa Major d’Andorra la Vella d’aquest any.La festa popular va ser presentada ahir per Marsol i per Marc Pons, cònsol menor de la parròquia.Més de 60 propostes ompliran els carrers de la capital, com ara l’Avinguda Meritxell, la Plaça Guillemó, el Centre Històric, la Plaça de la Rotonda o la Plaça del Poble. Amb la nombrosa quantitat d’activitats i la diversificació de localitzacions es vol retornar a tot allò més tradicional i popular, tornar a «fer poble», segons Pons. D’aquesta manera, el preu de l’entrada per assistir a l’actuació de Bisbal és d’11 euros, accessible per a tothom i d’altra banda necessari per controlar l’aforament.En relació a la cultura, són ben bé 20 les opcions culturals entre les quals es podrà escollir; mentre que les musicals en són vuit. Destaca Bisbal, però també hi seran La Iaia, La Pegatina o Los Diablos entre d’altres. També hi haurà quatre propostes de circ i teatre per escollir.L’esport també serà protagonista amb la 35a edició de la cursa atlètica popular i altres competicions com ara la d’skateboard, la de tir al plat o la de pàdel.Per a mantenir la tradició de la festa major no poden faltar les propostes per als més petits. Una que sempre ha estat molt demanada per les famílies és la cantant de cançons infantils Dàmaris Gelabert, i l’èxit d’anys anteriors ha fet que des de l’organització vulguin repetir.Aquest any torna també el concurs d’Instagram amb el hashtag #andorralavelladefesta17, amb el que es pot guanyar un Samsung Galaxy A3. A més, diversos locals de restauració de la parròquia participaran en la novena edició de Menús de Festa Major durant els quatre dies.La cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, va destacar ahir a la presentació de la Festa Major de la parròquia els 50 anys de germanor d’Andorra la Vella amb Valls, capital de la comarca d’Alt Camp.Amb motiu d’aquest aniversari, durant la Festa Major es durà a terme un acte institucional especial tant a la capital andorrana com al municipi català per a celebrar-ho.



La celebració popular però, ja va començar fa mesos. El 12 de febrer es va organitzar una calçotada a la Plaça del Poble, on es van servir 600 racions de calçots; i el 26 de març es va preparar una escudella a la vallessana a la Plaça de l’Oli.