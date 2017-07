Notícia Dos membres de la JONCA al Proyecto Ibérico Orquestal Els músics han estat seleccionats d’entre 27 joves de la Península Àlex Olmedo, membre de la JONCA, participant del projecte Autor/a: ANA

Els joves músics Bruna Cornudella, viol·linsta, i Àlex Olmedo, viol·loncelista; components de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (JONCA), així com l’assistent concertino de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), el David Olmedo; participaran en el «Proyecto Ibérico Orquestal» des d’avui fins al 20 de juliol a Valladolid.



Des d’aquest projecte, impulsat i gestionat per la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), s’han seleccionat 27 joves d’Andorra, Espanya i Portugal. També s’ha comptat amb la col·laboració del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Principat.



La trobada consistirà en la formació musical dels joves artistes per part de professors de l’OSCyL i convidats, a més d’oferir conferències i tallers en l’àmbit de la cultura i l’empresa als participants.



Segons els responsables, la iniciativa és «una forma d’introduir-los en el món laboral, aportant-los eines per conèixer de més a prop les necessitats del demà», a més a més d’«una experiència vital, en un marc incomparable».