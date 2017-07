Notícia Una trentena de trampes per reduir la població de processionària L’actuació forma part d’un estudi per avaluar l’impacte de la plaga Instal·lació de trampes contra la processionària.

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha iniciat un estudi per a l’avaluació de l’impacte de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) als boscos d’aquesta àrea, per tal de combatre la plaga aplicant mesures correctores. L’objectiu és determinar la presència d’erugues a diverses zones amb més ús social del parc, detectar els sectors amb més impacte de la plaga i reduir la seva presència mitjançant la captura massiva de mascles reproductors en la seva fase de papallona. L’actuació també inclou una campanya de comunicació i sensibilització amb la col·locació de panells informatius a diversos punts del parc, per alertar de la presència d’aquest insecte, i informar dels seus efectes en l’entorn.

En el marc d’aquest estudi, durant el mes de juny s’han col·locat una trentena de trampes a 12 àrees que concentren l’activitat del parc, per tal de facilitar la captura massiva de mascles que eviti la proliferació d’aquest insecte. Mitjançant l’ús de feromones que atrauen els mascles, els exemplars queden atrapats dins les trampes, de manera que es limita el nombre de fecundació de femelles i es redueix la població.

Les trampes de feromona s’han distribuït d’acord amb el grau d’afectació de la plaga, amb una o dues trampes de feromones per hectàrea de mitjana, en les localitzacions següents: Mirador de Bac de diví, refugi d’Erols, font de Gisclareny, àrea recreativa de Font Terres, àrea recreativa de la Serra, mirador de l’Espà, pàrquing de Gréixer, àrea recreativa de Riugreixer, marge dret, àrea recreativa de Riugreixer, marge esquerra, àrea recreativa de Sant Joan de l’Avellanet, refugi Vents del Cadí i mirador de la Via Nicolau.



dades / Al final de setembre finalitzarà el procés d’obtenció de dades i es retiraran les trampes instal·lades. El juny del 2018 es tornaran a col·locar en les mateixes localitzacions. L’estudi es tancarà el 2021 amb l’objectiu d’obtenir dades suficients per avaluar l’evolució de la població en els diversos indrets, i capturar el màxim nombre de mascles de les erugues enterrades enguany, que poden arribar a estar fins a quatre anys sota terra.

Paral·lelament, s’ha impulsat una campanya informativa per donar a conèixer els visitants aquesta problemàtica i sensibilitzar-los sobre la necessitat de respectar les trampes.

Així, s’han col·locat plafons informatius sobre la processionària del pi, una papallona que viu en forma adulta a partir del juliol i fins al setembre. Els seus ous triguen entre 30 i 40 dies en fer eclosió damunt les fulles de pi on han estat dipositats, donant pas a les erugues que són les que provoquen greus danys en l’ecosistema, com ara la defoliació dels pins, la reducció del seu creixement, i reaccions al·lèrgiques en persones i animals, a més de l’impacte visual.

La campanya s’impulsa en coordinació amb el Servei de plagues del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i vol servir d’exemple com a mètode de control de la processionària en àrees petites, a l’abast de particulars, entitats o ajuntaments.