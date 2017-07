Notícia Satede vol comprar la majoria d'accions d'Arcalís La voluntat és fer una oferta conjunta a nivell de preus amb Pas de la Casa-Grau Roig Joan Viladomat a Arcalís el mes de gener passat, acompanyat del director de l'estació, Xabier Ajona. Autor/a: ANA / M. T.

L'accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, ha proposat al Comú d'Ordino invertir en l'estació d'Arcalís adquirint més del 50% de les accions de Secnoa. Les converses sobre aquesta qüestió es van iniciar entre els mesos de febrer i març, però no ha estat fins divendres passat que es va presentar l'oferta en ferm, que ara el comú està estudiant, segons ha confirmat el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés. A més, els serveis jurídics de la corporació analitzen com es pot articular aquesta proposta i si caldria fer un concurs públic, tenint en compte que Secnoa, la societat que explota l'estació d'esquí, és 100% comunal.

Segons les fonts consultades, l'aspiració de Viladomat és tenir la majoria de les accions de la societat, i tirar endavant el pla director per modernitzar el domini. Cal recordar que el pla preveu que aquest estiu ja es construeixi un nou teleesquí, i que la primera gran inversió es faci l'estiu vinent, per dotar l'estació d'un telecabina que uneixi l'Hortell amb la Coma.

Fonts pròximes a Viladomat asseguren que vol aportar la seva experiència en la gestió del dia a dia, i la seva voluntat és fer una oferta conjunta a nivell de preus amb Pas de la Casa-Grau Roig. L'objectiu de l'accionista majoritari de Saetde és que aquesta adquisició pugui ser ja una realitat de cara a la temporada d'esquí vinent.

Des de l'altra part, s'ha assegurat que es tracta d'una proposta "seriosa i concreta", i que generaria unes sinergies interessants per a l'estació ordinenca.