L’Stade Toulousain torna de pretemporada a Andorra

Un dels referents del rugbi francès torna aquest estiu a Andorra. L’Stade Toulousain realitzarà la pretemporada al país del 23 al 28 de juliol, repetint l’experiència de l’any passat.



El nou president de l’entitat, Didier Lacroix, realitzava ahir una roda de premsa a Tolosa per presentar la temporada i parlar sobre l’actualitat del club ara que l’equip es posa en marxa. En aquesta trobada amb els mitjans va anunciar que l’equip tornarà de nou a Andorra, on «el grup es beneficiarà d’un ambient de treball increïble i unes cindicions excepcionals», exposava Lacroix, per poder exercitar-se en el primer tram de la pretemporada. A l’estada al Principat els jugadors internacionals s’uniran al grup. Els últims anys Andorra Turisme és patrocinador de l’Stade Toulousain i aquesta estada és una de les accions que realitzen conjuntament.