Thanasis Antetokounmpo fitxa pel Panathinaikos

Un altre que marxa. La temporada que va realitzar el BC MoraBanc Andorra fa que els clubs possessin els ulls en els seus jugadors i que varis components de la plantilla hagin rebut unes ofertes que no han permès al conjunt del Principat retenir-los. Thanasis Antetokounmpo tanca una curta etapa al país i a la Lliga Endesa per tornar al seu país, i fer-ho en un dels grans d’Europa, el Panathinaikos.



El jugador grec signa contracte amb l’equip dirigit per Xavi Pascual per dues temporades. Havia arribat l’estiu passat al MoraBanc, on ha tingut una mitjana de 7,8 punts i 3,8 rebots per partit. Jugador molt atlètic, va tenir alts i baixos en el seu joc al llarg de la campanya. Amb el Panathinaikos a més de disputar la lliga grega tindrà l’oportunitat de fer-ho també a l’Eurolliga. Amb la marxa d’Antetokounmpo es produeix la quarta baixa assegurada respecte a la plantilla del curs passat. Girogi Shermadini i David Navarro continuaran a l’ACB, fent-ho a l’Unicaja i el Rio Natura Monbus Obradoiro, respectivament. També va concloure la seva etapa al país Chris Czerapowicz.



El club treballa per suplir aquestes absències. Amb Andrew Albicy, Oliver Stevic, Beqa Burjanadze i David Jelinek renovats, hi ha altres jugadors que no està clar el seu futur. En el capítol d’incorporacions es va tractar de fitxar a Jaime Fernández, base del Movistar Estudiantes, però el club madrileny va igualar l’oferta andorrana. Tot i així el jugador vol venir i intenta, juntament amb els seus advocats, forçar la situació per aterrar a Andorra. El MoraBanc dies enrere ja va assegurar que no pagaria traspàs per fitxar-lo.