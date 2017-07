Sergi Roberto confia tornar a jugar al mig del camp del Barça

Va ser una de les sensacions de la temporada passada. Amb la seva polivalència, Sergi Roberto s’ha fet un lloc a la primera plantilla de l’FC Barcelona. Li va costar i el moment li arriba quan semblava que deixaria el club. Com a lateral dret va tenir minuts, però amb l’arribada d’Ernesto Valverde a la banqueta confia poder tornar a la seva posició de sempre, al mig del camp.



El blaugrana passava ahir pel Nike Camp. Amb el nou entrenador encara no hi ha parlat. Amb l’inici de la pretemporada podrà comprovar «que té pensat fer amb mi, si seguir a la posició de lateral o si tornar al mig del camp», exposa Roberto, admetent que «vull jugar molt a la posició que sigui», però «és veritat que al mig del camp és on a mi m’agradaria jugar». Aquest lloc al terreny de joc precisament compta amb un bon nombre d’efectius a la plantilla actual, i futuribles que sonen també s’hi troben. «Estic veient molts noms. Cada dia en surt un de diferent», i «al mig del camp som molts jugadors i no sé si acabarà sortint algun o ens quedarem tots».

A Valverde no el coneix personalment, però «tothom en parla molt bé d’ell», i les darreres temporades «veient jugar a l’Athletic de Bilbao m’ho passava molt bé i crec que serà un bon entrenador per a nosaltres». De cara al pròxim curs confia que els grans títols tornin a ser blaugranes. «Amb l’equip que tenim podem fer coses molt bones» i als aficionats els demana «que estiguin tranquils que segur que aquesta temporada ens ho passarem bé. Tenim molta il·lusió». Demana confiança perquè «la gent ha de valorar que portem molts anys guanyant molts títols i és molt complicat fer-ho. Per un any on només hem guanyat la Copa crec que la gent ha d’estar tranquil·la. Prepararem aquesta temporada per intentar guanyar els màxims títols possibles i sobretot que l’afició estigui contenta».



Aquest estiu ha tingut ofertes per canviar d’aires, però «en cap moment se’m va passar no seguir al Barça. Sempre he tingut molt clar que hi vull continuar». No segueix el mateix camí de futbolistes també de la base blaugrana que darrerament s’han deixat convèncer per marxar a clubs europeus: «És decisió dels jugadors. Des de sempre que vaig estar al Barça la meva il·lusió era estar al primer equip i no vaig deixar de lluitar fins que ho vaig aconseguir. Cada jugador decideix els seus objectius». Ahir al Nike Camp també va ser-hi Àlex Granell, del Girona FC, a més de Ferrao, jugador del Barça de futbol sala.