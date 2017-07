La Volta als Ports celebra els 40 anys amb 1.300 participants

Són ja quatre dècades que la Multisegur Volta als Ports d’Andorra està en marxa. I per commemorar l’efemèride, diumenge presenta diferents novetats, des d’un nou recorregut fins al tancament de la carretera en part del traçat i la participació estel·lar de Jan Ullrich, guanyador del Tour de França del 1997. Hi prendran part 1.300 corredors, quasi la meitat espanyols.



La xifra de participació se sostén respecte a la passada edició, amb un 89% dels corredors masculins, mentre que les noies representen l’11%, que suposa un augment. El 49% dels participants són espanyols, amb els andorrans sent el 34%. Els francesos el 34% i el 6% d’altres nacionalitats, pet un total de 16. Fins i tot hi un etíop inscrit. Una de les principals novetats és la creació d’un quart recorregut, adaptant-lo a les necessitats mostrades per corredors els anys anteriors. Aquesta novetat es produeix per a que «tothom trobi el seu recorregut ideal», afirma Gerard Riart, director de la cursa. Aquest itinerari és de 80 quilòmetres i 2.322 metres de desnivell, amb les ascensions a l’alt de la Comella, la collada de Beixalís i la Coma d’Arcalís.



L’itinerari més exigent és el que compta amb un índex major de participants, representant el 47% dels inscrits. Consta de 109 km i 3.232 m, amb les pujades anteriors més una primera al coll de la Peguera. La resta de recorreguts són de 53 km i 1.973 m, pujant el coll d’Ordino i la coma d’Arcalís, i el més assequible és de 27 km i 1.109 m, amb només l’ascensió a la mateixa arribada que la resta. La sortida de tots les curses serà al prat del Colat de la Massana a les 8.30 hores. Els primers classificats a la cursa llarga s’espera que puguin completar-la en una mica menys de quatre hores, com va succeir en la passada edició. Una altra de les novetats és que de les 11.00 h a les 15.00 h la carretera quedarà tancada a la circulació entre el Serrat i la meta. «Volem que pugin a Arcalís entre ciclistes», ja que es trobaven que els corredors havien d’anar sortejant vehicles que acompanyaven als participants. Abans de l’hora indicada es podrà accedir a la zona d’arribada amb cotxe i un cop es talli el trànsit es posarà a disposició un autobús per pujar fins la meta.



Les xifres d’inscrits es mantenen respecte fa un any. «La nostra intenció és anar creixent sosteniblement i poder atendre a tots els participants», assegura Riart. L’Agrupació Ciclista Andorrana, que organitza la prova, es preocupa perquè «tothom marxi content de la nostra marxa» i en «donar un segell de qualitat». Per primer cop els dorsals de cada traçat serà de diferent color, per tal de ser més visibles.



Ullrich torna a Andorra / Fa 20 anys el ciclista alemany Jan Ullrich guanyava el Tour de França, i ho feia adjudicant-se l’etapa que va concloure a Andorra. Per recordar aquella cita el teutó torna al Principat per participar a la Volta. Prendrà part en el tercer recorregut, on també hi serà present l’exprofessional Marcel Wüst. Qui ho vulgui podrà rodar al seu costat. No només durant la cursa, sinó els dies previs en una sortida. Amb Wüst divendres i amb Ullrich l’endemà.

A més d’ells també hi haurà 20 corredors professionals, que els organitzadors no volen desvetllar, destacant els dels equips Orica i Caja Rural, que participaran al traçat més extens. En aquest també hi haurà noms destacats d’altres esports, com els pilots de MotoGP Maverick Viñales i Aleix Espargaró.