Els bancs hauran de verificar que els fons no vinguin de l’evasió fiscal

El Consell General votarà demà si s’aprova o no la nova llei del Codi Penal, que tipifica per primera vegada a Andorra el delicte fiscal. Aquest canvi conformarà un nou paradigma que obligarà als bancs i altres entitats del sector a establir més mecanismes de seguretat per tal que es compleixi la llei.



Precisament, la directora general de l’Associació de Bancs Andorrans (ABA), Esther Puigcercós, va matisar ahir que els cinc bancs que actualment operen al país hauran de tenir certs mecanismes «de control –com qualsevol entitat bancària europea–per tal de validar que es compleixi la nova legislació». En aquest sentit, les entitats «hauran de demanar als seus clients» un seguit d’informació «per garantir que els tributs que tenen estan d’acord amb la llei d’Andorra». En cap cas, però, els bancs tindran l’obligació de procurar que la persona en qüestió compleixi la llei pel que fa al destí dels diners dipositats al banc, ja que la seva missió consistirà només en esclarir que els fons dels clients no provinguin de l’evasió fiscal.

Intercanvi automàtic i Basilea 3 / En aquest marc de noves legislacions i transparència fiscal que està agafant el Principat, Puigcercós va recordar que durant el mes de juny de 2018 Andorra farà el primer intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal i que aquest aplegarà dades d’aquest any.



A més, a partir del setembre, els bancs hauran de complir els nous criteris de solvència de Basilea 3, en compliment de l’acord monetari. Al respecte, Puigcercós va afirmar que les cinc entitats bancàries del país ja estan treballant en aquest aspecte i que totes podran «complir» amb els mínims requerits. Tot i això, hi haurà un període de transició (que encara no s’ha especificat) perquè els bancs puguin adaptar-se a la nova norma.

Previsions del 2017 / De cara a l’exercici fiscal d’aquest any, Puigcercós preveu que les entitats bancàries tindran un «bon tancament», ja que no hi ha «cap semàfor o punt vermell» que hagi de mostrar el contrari.



De fet, les dades de l’any passat ja mostren un creixement positiu del sector que segurament també es podrà veure durant aquest any. Precisament, l’ABA va presentar ahir l’informe de tancament de l’any passat i va ratificar les xifres donades el passat mes d’abril. Una d’elles era que les entitats del Principat van tancar l’exercici passat amb un augment de 300 milions d’euros dels recursos gestionats respecte l’any 2015, assolint un volum agregat de 45.514 milions d’euros.



Tot i això, el benefici atribuït de l’any passat va ser de 156 milions d’euros, un 7,5% inferior respecte l’exercici anterior, i en global, la banca ha perdut més de 200 milions d’euros en dipòsits de clients en els darrers dos anys.



En relació a aquest darrer fet, Puigcercós va puntualitzar que no és una dada alarmant, ja que forma part del cicle de qualsevol sistema financer quan s’incorporen noves lleis. I és que un dels motius de la fugida d’aquests clients és la incorporació de l’intercanvi d’informació comentat anteriorment. Ja que hi ha alguns clients «que van optar per regularitzar els seus comptes i altres que van preferir marxar» i emportar-se els seus fons a un altre país.

Altres dades / L’informe de l’ABA recull altres dades d’interès, com que el ràtio de liquiditat de la plaça financera l’any 2016 va disminuir un 10% en relació a l’exercici anterior. Així com que la inversió creditícia bruta va créixer més de 21.000 euros i que el total d’actius va augmentar en més de 80.000 euros.



D’altra banda, l’informe especifica que la renda per càpita dels ciutadans del Principat va augmentar sis euros entre els anys 2016 i 2015, mentre que el salari mínim va créixer en 14 euros i el salari mitjà en 85. A més, la taxa d’ocupació va augmentar un 0,93% i els llocs de treball es van implementar en 1.049 llocs més.