El SAAS retalla en llits

Josep Maria Piqué, director general del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), va anunciar ahir un pla per reformar el sistema sanitari i adaptar-lo a la futura llei de sanitat que està elaborant el Govern. Una de les mesures que contempla la iniciativa és reduir el nombre de llits. «És una tendència que s’està donant a centres de tot el món», va argumentar Piqué en una roda de premsa. A més, va exposar que les noves tecnologies permeten que, per exemple, operacions quirúrgiques que abans requerien diversos dies d’atenció a l’hospital, ara es puguin donar d’alta abans o inclús al mateix moment. Tot i aquest tancament de llits, Piqué va destacar que es mantindran algunes places per dormir a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb la intenció de tenir una certa «flexibilitat». Això és així perquè si en un moment hi ha un pic de pacients elevats es puguin utilitzar aquests llits.



No obstant això, Piqué va ressaltar que aquesta reducció de llits anirà acompanyada d’un increment del servei d’atenció domiciliària. En aquest cas, va posar d’exemple malalts terminals que podran tenir les cures pal·latives a casa perquè «pugui acabar la seva vida en el seu entorn».



El pla que va presentar ahir Piqué té com a objectiu «millorar la qualitat assistencial», així com fer un «ús racional dels recursos». Aquest programa compta amb un total de set accions. La primera fa referència a la direcció estratègica i té com a finalitat adaptar la normativa i el reglament als principis de la reforma sanitària. La segona està enfocada a la creació d’equips multidisciplinaris on treballin professionals de diversos sectors amb la finalitat de donar una assistència integral al pacient. «Necessitem professionals globals que atenguin les necessitats del pacient», va dir Piqué. El tercer punt és el que fa referència a l’ingrés hospitalari i on es contemplen la reducció de llits. En el quart apartat es vol reorganitzar els recursos per atendre els malalts crònics. El cinquè punt preveu millorar el rendiment dels professionals, la captació i la retenció del talent com potenciar la formació dels assalariats. En el següent apartat es vol implementar millores en la qualitat dels processos.



El darrer punt fa referència a les millores en l’organització dels serveis de suport i potenciació dels sistemes d’informació. En aquest context, el SAAS preveu reduir un 50% la despesa que destina a hores extres. Això, segons Piqué, es farà amb una millor «planificació» de les hores de treball dels professionals i veure si s’ajusten a la realitat A més, també s’ha posat punt final a deu contractes de treball àtipics que tenien alguns professionals que cobraven incentius per serveis realitzats. Encara quedarien uns deu casos més amb aquestes característiques. Tot i que no hi ha un calendari fixat, es preveu que a finals d’any ja estiguin a punt tots els instruments per posar en marxa el pla, que necessitarà diversos anys per desenvolupar-se.

Reubicació de personal / Aquesta ambiciosa reforma es vol realitzar sense contractar nou personal, reubicant els professionals. Al SAAS hi treballen al voltant de mil persones i, de moment, tampoc es preveu que se substitueixin les persones que es jubilen o marxen. «Globalment, l’objectiu no és incrementar el personal sinó fer-lo més qualificat, més format i adaptat a les noves necessitats», va valorar el director del SAAS.

Segons Piqué, actualment, el SAAS necessita un otorinolaringòleg, una plaça que es preveu cobrir a la tardor. També es requereix un pediatre, un anestesista i un ginecòleg.

Acord amb els metges / Piqué també va anunciar que s’ha arribat a un acord amb el consell de metges, que permetrà homogeneïtzar la relació amb el col·lectiu. Aquest contempla, que tots els metges tinguin els mateixos drets i deures, cosa que fins ara no passava segons el director. H