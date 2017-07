SDP creu que la promesa del Govern al PS és «paper mullat»

El Govern preveu entrar un acord institucional paral·lel a les noves lleis de competències i transferències comunals que es votaran un cop acabi l’estiu. Segons el president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, aquest acord no és més que una estratagema del Govern per «comptar amb el suport del Partit Socialdemocràta (PS) a l’hora de votar la reforma que s’està negociant».



L’acord esmentat especifica que les guarderies infantils i els serveis d’infància, adolescència i joventut (aspectes que demanava de modificar el PS) no s’inclouran en la nova reforma. Tot i això, en el document s’adquireix el compromís de tractar aquestes competències més endavant, malgrat que en cap moment s’especifica quan.



Per tot, Bartumeu considera que l’acord no és més que «paper mullat» i una sol·lució de pega a les desavinences existents entre el PS i l’Executiu pel que fa a la reforma. Tot i això, és possible que el PS acabi votant en contra de la nova legislació, ja que segons va detallar el conseller general Pere López fa unes setmanes, les dues lleis (transferències i competències) s’han de votar en conjunt, «i nosaltres no trobem gens lògica la proposta de les transferències».

Signataris / L’acord institucional, que segons va especificar ahir el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va ser proposat pel mateix cap de Govern, Toni Martí, haurà d’estar firmat pels cònsols majors dels set comuns, per Martí i per diferents consellers generals. En aquest sentit, Naudi va lamentar que a banda dels presidents i presidents suplents dels Grups Parlamentaris, també s’hi hagi afegit un conseller general més del PS. Un fet que demostra encara més «que Martí es va treure de la màniga l’acord per comptar amb el suport del partit».



Finalment, Bartumeu va especificar que l’acord és «un nyap» i que SDP no comparteix «ni compartirà» el document, així com la reforma que s’està fent.



Taxes comunals / L’acord també deixa per a més endavant la negociació de l’exempció de taxes als organismes autònoms o entitats parapúbliques. Bartumeu va indicar que aquesta mesura vol eliminar taxes com les que aplica el comú d’Encamp a FEDA pel dret de pas de línies elèctriques, en considerar-se perjudicat per la reducció del cabal del riu i tenint present les captacions que es fan per abastir la central.