L’amo d’una pizzeria va a la presó i nega que volgués matar al soci

Un dels socis d’una famosa cadena de pizzeries va ingressar ahir a la presó, tal com va poder constatar EL PERIÒDIC. L’home estava a la recepció del centre penitenciari de la Comella amb dos dels seus fills i l’advocat, quan va venir un agent de presons i el va fer entrar al centre. Alain Despretz va ingressar ahir al centre penitenciari de manera provisional com a presumpte autor d’un delicte d’intent d’homicidi, pel qual pot tenir una pena de fins a 25 anys de presó al Principat. Ara bé, Despretz nega tots els fets dels quals se l’acusa i explica una versió molt diferent de la que ha relatat el seu soci. Segons va declarar aquest en alguns mitjans, Despretz primer hauria llançat unes sis tones de farina sense cap motiu aparent. Però els fets més greus que denuncia és que, suposadament, després de dinar els dos en un dels establiments de la cadena va decidir marxar a casa seva amb motocicleta, però l’ara reu el va seguir amb el cotxe. Un cop estava a la porta de casa a Sispony, allà el va envestir.



Però aquesta no és la versió que dona Despretz. Explica que feia més de dues dècades que treballaven junts i que mai havien tingut cap tipus de problema, fins al passat mes de gener. Llavors, va explicar Despretz, va decidir llençar les sis tones de farina perquè tenien un insecte. «Ho vaig fer com a mesura de prevenció perquè no volia intoxicar els clients», va argumentar.



A partir d’aquí van fer dues trobades de conciliació amb cada un dels advocats. La primera va anar bé, segons Despretz, mentre que la segona no. Aquest dia, va assegurar, el seu soci va agafar un cendrer de peu i li va colpejar la cara. «Hi ha testimonis», va exposar.



També divergeix molt la seva versió en l’episodi de la motocicleta. En aquest context, Despretz va destacar que després de dinar en un dels establiments de la cadena va decidir anar a casa seva. Un cop allà, però, va voler anar a veure una amiga. A l’altura del Molí dels Fanals, a Sispony, va passar el seu soci amb motocicleta i el va cridar: «Vés a la merda!». Així doncs, Despretz va descartar totalment la versió de la persecució que s’hauria donat des de l’establiment. A partir d’aquí, però, sí que reconeix que va anar a darrere del seu soci fins a arribar en una plaça. «Allà hi havia grava i em va relliscar el cotxe», va detallar Despretz. Això va provocar que se li anés el vehicle i va acabar envestint la motocicleta. Ara bé, va puntualitzar que el seu soci no estava sobre d’ella, sinó que l’esperava al carrer amb una pedra a la mà.



Per aquests fets l’home va ser detingut al cap de dues hores a Escaldes-Engordany per un delicte de temptativa d’homicidi. En un primer moment la Batllia va determinar que no ingresses a la presó, però l’altre soci va apel·lar la decisió i, per això, ara ha hagut d’entrar a la Comella. En la segona resolució es va tenir en compte que l’home podia ser «un perill», per al seu soci.



Per a la justícia Despretz portava una setmana desaparegut, però va indicar que en veritat estava de vacances amb el seu fill petit, que ahir no hi era, a França. Allà és on es va assabentar que havia d’ingressar al centre penitenciari. Un cop va tornar, el primer que ha fet és acudir a la presó, on haurà d’estar de manera provisional, com a mínim, fins que es realitzi el judici i es dicti sentència.



L’home no entén els motius pels quals ara ha d’ingressar al centre penitenciari. «Estic entrant per uns delictes que no he comès. Una farina que vaig llençar perquè podia fer mal alguna persona, per un intent d’homicidi que no vaig perpetrar i per haver rebut un cop amb un cendrer», va dir Despretz. A més, va destacar que si ell entrava a la presó, també ho hauria de fer l’altre propietari de la pizzeria, que el va agredir.

Estratègia del soci / De fet, va opinar que creu que tot és una estratègia del seu soci per tal de quedar-se amb el negoci. «Jo estic aquí dins, no puc fer res i ell ho pot gestionar tot», va reflexionar. També va lamentar que amb aquest ingrés no podrà treballar i, per tant, aportar diners a la família. En aquest context, va exposar que la seva dona només cobra 800 euros, una quantitat insuficient per tenir cura dels fills.