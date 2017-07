Paisatges llegendaris enmig d’una muntanya mossegada

Diu la llegenda que sobre el quer (penya-segat), hi havia un gran forat que permetia comunicar el castell amb el riu i, així, evitar els setges permanents. Sigui veritat o mentida, avui en dia encara es contempla aquest forat, com si es tractes d’una gran mossegada. A més, al lateral esquerre de la riba del riu Quer també resten petits fragments dels murs del que va ser el castell de Cava del segle XII. Però no són les úniques relíquies històriques, també es troben les ruïnes romàniques de Sant Marçal de Vima (entre el segle XII i XIII), així com l’església de Sant Genís (segle XVIII) .

El Querforadat, una entitat municipal del poble de Cava, situat a prop de 1.400 metres d’altitud, és ideal per practicar senderisme pel Parc Natural del Cadí-Moixeró. També és un espai on aturar-se, respirar a fons i contemplar els encants de la serralada.