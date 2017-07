Saetde es proposa adquirir l’estació d’esquí d’Ordino-Arcalís

Saetde va presentar la setmana passada una proposta ferma al Comú d’Ordino per adquirir l’estació d’Arcalís. Segons fons consultades, per ara s’hauria tancat només un principi d’acord i la voluntat seria gestionar el domini de cara a la propera temporada d’hivern.



Les mateixes fonts asseguren que la proposta no té res a veure amb la polèmica que s’ha generat al voltant de la plataforma esquiable de Soldeu i la conseqüent dissolució de Nevasa, ja que les negociacions referents a la pista d’Arcalís es van iniciar a principis d’aquest any, entre els mesos de febrer i març.



Si finalment s’acaba consolidant la proposta, la família Viladomat (accionista majoritària de Saetde) optarà per unir els forfets d’Arcalís, Pas de la Casa i Grau Roig, aconseguint així un domini d’esquí força considerable. Tot i això, el preu del forfet conjunt no s’acordarà fins que es conclogui del tot l’adjudicació.



L’expansió de Saetde, però, no acabaria aquí, ja que segons les fonts, és possible que més endavant la societat s’interessi també per l’estació de Pal-Arinsal, actualment gestionada per EMAP.

Compra d’accions / L’adjudicació d’Ordino-Arcalís es faria a través d’un concurs públic de venda d’accions de Secnoa, la societat que a hores d’ara s’encarrega de l’estació, i aquesta compra es faria a través d’una ampliació de capital de la mateixa societat.

Un grup d’experts ha estat valorant l’adquisició però encara no se sap amb exactitud quin percentatge d’accions podria obtenir Saetde. El que sí confirmen les fonts és que la voluntat recau en adquirir la majoria de l’accionariat de Secnoa possible.

Inversions / Segons les fonts, els accionistes majoritaris de Saetde veuen amb bons ulls el pla d’inversions que està previst implementar a l’estació Ordino-Arcalís. Dit pla preveu que aquest estiu ja es construeixi un nou teleesquí i que la primera gran inversió es faci l’estiu vinent, per dotar l’estació d’un telecabina que uneixi l’Hortell amb la Coma. També s’han de fer diverses modificacions en la zona de debutants i reordenar l’oferta de restauració.

La visió d’Encamp / Malgrat que el Comú d’Encamp forma part de l’accionariat de Saetde, no s’ha pogut confirmar si la corporació està a favor o no de la proposta esmentada. I és que no queda del tot clar si el comú encampadà serà partícip d’invertir diners en una parròquia que no és la seva.



Mortés afirma que analitzaran la proposta / El cònsol Ordinenc, Josep Àngel Mortés, va explicar ahir que van rebre el passat divendres una proposta preliminar de Saetde per adquirir una part de les accions de Secnoa. «Hem de veure si es pot tirar endavant», va dir Mortés.



La proposta, però, es porta coent des de fa temps i el cònsol va confirmar que estan negociant amb Saetde des del passat mes de febrer. Ara bé, el cònsol va ser cautelós i va explicar que com que la proposta que han rebut és preliminar, encara l’han d’estudiar i analitzar.

És per aquest motiu que el cònsol va descartar donar més detalls sobre l’oferta que han rebut, perquè encara hi haurà punts que s’hauran d’examinar i debatre.



Malgrat això, es va mostrar optimista i va destacar que creu que aquesta proposta pot encaixar amb el Pla director d’Ordino-Arcalís que la parròquia va presentar a finals del mes de febrer. Aquesta pla preveu injectar al voltant de 20 milions d’euros en aquesta estació per tal de reactivar-la.

Ara bé, si no hi ha cap complicació, la idea és que es pugui posar en marxa el pròxim hivern. «És una proposta preliminar, però la idea és que es pugui implementar la pròxima temporada», va ressaltar Mortés.