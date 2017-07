Ld’A demana quants diners destina el Govern per donar suport a l’Ultra Trail

Liberals d’Andorra (Ld’A) ha entrat una pregunta a Sindicatura on demana sobre el suport econòmic i logístic que destinen les institucions públiques a la cursa de llarga distància (Ultratrail), segons un comunicat de la formació política.



En aquest context, el conseller general, Ferran Costa, exposa que «l’Andorra Ultratrail s’ha convertit en un referent en curses de muntanya molt més enllà del nostre país i permet poder posar en relleu el nostre país, divulgar el nostre patrimoni natural i donar a conèixer la nostra aposta per l’esport i els hàbits saludables». Ara bé, destaca que «és necessari conèixer el cost d’un esdeveniment com l’Andorra Ultratrail per assegurar amb total transparència el suport futur per part de les institucions públiques».



Per això, remarca que vol saber «quins organismes, departaments i/o societats públiques del Govern han donat suport a la cursa Andorra Ultratrail Vallnord 2017», així com el criteri que s’ha emprat per determinar les subvencions econòmiques. També pregunta sobre els rescats de muntanya que s’han hagut de fer durant aquesta competició i el cost que han tingut. A més, reclama pel desplegament logístic d’Andorra Telecom, que va habilitar repetidors de telefonia mòbil en zones on no sol haver-hi cobertura per garantir la comunicació i la seguretat.

Vivand / ’altra banda, el comitè parroquial de Liberals d’Andorra a Escaldes-Engordany denuncia la «manca de control» dels vehicles estacionats a la zona de Vivand durant les hores que està permesa la càrrega i la descàrrega. Aquesta mancança, segons l’oposició, propicia que alguns d’aquests vehicles «s’hi passin hores aparcats» i que en determinats moments «la totalitat del marge esquerre de Vivand estigui ocupat per furgonetes i camions». A més, des del comitè parroquial apunten que «alguns d’aquests vehicles de grans dimensions estan algunes hores aparcats sense realitzar cap tipus de càrrega i descàrrega».

Des de Ld’A Escaldes-Engordany també es fa incidència en el fet que a les zones de càrrega i descàrrega situades en carrers adjacents a Vivand, sí que es fa un control del temps dels vehicles, arribant-los a multar si excedeixen el temps establert, «motivant encara més que els transportistes deixin els vehicles a Vivand» apunten.



Per aquest motiu, des del comitè parroquial de Liberals d’Andorra a Escaldes-Engordany es demana al comú que «revisi i controli la zona de Vivand per evitar que cada matí sembli un polígon industrial». De fet, els liberals escaldencs proposen a la corporació comunal liderada per Trini Marín un seguit d’actuacions a fer per evitar l’acumulació de vehicles de transport a Vivand. D’una banda, proposen que s’habilitin més zones de càrrega i descàrrega als carrers perpendiculars a Vivand amb el corresponent control horari, aquest control horari haurà de ser més estricte a l’avinguda Carlemany. Per l’altra, reclamen al Comú d’Escaldes-Engordany que habiliti places per a camions i furgonetes als pàrquings descoberts propers a Vivand i una nova zona de càrrega i descàrrega a l’avinguda del Consell de la Terra. H