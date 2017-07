El Govern proposarà a la UE 20 anys de transició del tabac a la UE

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va assenyalar ahir que el Govern proposarà a la Unió Europea (UE) una transitorietat pel tabac de 20 anys. Aquesta és l’opció que posarà sobre la taula l’Executiu avui, en el marc de les negociacions per a la lliure circulació de mercaderies, segons recull l’ANA.

Calvó va exposar que aquesta temporalitat és necessària per permetre al sector agrícola adaptar-se a la nova realitat. «Molts dels projectes agrícoles han necessitat de durades molt llargues per poder-se implementar», va argumentar la ministra.



A més, aquesta proposta també inclourà que un cop s’hagi superat aquest període de vint anys, es farà una nova revisió en el marc de l’acord d’associació entre Andorra i la UE.



Per consensuar aquesta proposta, Calvó va ressaltar que s’ha negociat tant amb els productors com amb els fabricants de tabac.

Precisament, Xavier Coma, president de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA), va explicar al mes de maig en una entrevista que la proposta que havien fet al Govern és que hi hagués una transitorietat de vint anys al tabac. Com ara la ministra, llavors Coma va coincidir que els sistemes agrícoles són lents i es requereix molt de temps de poder substituir un cultiu per un altre.



Actualment, entre la UE i Andorra regeix un Acord Duaner, que està vigent des dels anys noranta. En aquest context, els productes agrícoles tenen unes particularitats especials, entre ells el tabac. La proposta ara és que l’Acord Duaner entri dins del de lliure circulació, mentre que el capítol del tabac en quedi fora i amb unes particularitats especials.

L’Adéu de Saboya / La reunió serà la darrera en la qual participarà Gilbert Saboya com a ministre d’Exteriors, que serà rellevat al càrrec el pròxim 15 de juliol. El seu lloc l’ocuparà l’actual ambaixadora d’Andorra a Brussel·les, Maria Ubach. Saboya, al seu torn, ocuparà la cartera d’Economia i Innovació. H