Martín Blas afirma que no ha estat mai a Andorra

El comissari de la policia espanyola Marcelino Martín Blas, ara jubilat i que va ser cap d’afers interns del 2012 al 2015, va negar ahir que hagués vingut a Andorra en el marc de l’Operació Catalunya.



En aquest mateix context, assegura que no va pressionar als germans Higini i Ramon Cierco, antics propietaris de Banca Privada d’Andorra i que han denunciat pressions de la policia espanyola per entregar informació sobre els comptes de la família Pujol en aquesta entitat bancària. «No sóc Superman», va dir ahir Martín Blas, que va comparèixer davant la comissió d’investigació del Parlament català. De moment, Martín Blas és l’únic policia que ha acceptat acudir a aquesta comissió.



El comissari també va negar l’existència de l’Operació Catalunya, que va reduir a un conjunt d’informacions periodístiques. Segons ell, ningú a la policia espanyola s’ha dedicat a aquesta tasca, tot i que va admetre que hi ha conflictes interns entre comissaris i «irregularitats» en la investigació del cas del petit Nicolás. A més, va exposar que la premsa ha publicat informes atribuïts a la policia que va titllar de «nyaps» i que va considerar que no ha redactat cap unitat policial.



A més, va fairmar que no ha tingut mai cap relació amb el PP ni ha dirigit un grup de policies per investigar polítics catalans independentistes per la seva ideologia. Així, va desmentir diverses informacions que el situen al capdamunt de la trama.