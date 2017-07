Andorra Telecom incuba un videojoc

El videojoc Thousand Worlds és el darrer projecte que acull l’espai NIU d’Andorra Telecom, que persegueix fomentar i impulsar projectes comercials. Aquesta inciativa és un el treball de final de carrera de l’enginyer informàtic Manel Quintana, que el va presentar al juny a la Universitat d’Andorra la Vella, segons va destacar ahir l’ANA.



El videojoc, que és un joc de rol amb temàtica japonesa, es troba en una fase embrionària. Per aquest motiu, haurà de passar les dues etapes: la d’incubació i la d’acceleració. Per això, requerirà d’un període de deu mesos. En la primera d’aquestes etapes servirà per desenvolupar el model de negoci i buscar possibles inversors. En el cas de la segona fase, s’intentarà comercialitzar el producte.



Quintana va ressaltar que poder estar al NIU li permet rebre ajuda de mentors, dedicar-se a jornada completa al projecte, accedir a contactes i comercialitzar el videojoc.