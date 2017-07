Notícia Sant Pol de Mar (Maresme) Encant mediterrani lluny del turisme massiu Sant Pol de Mar (Maresme) Autor/a: EL PERIÒDIC

Són pocs els racons que el turisme no ha tocat i que encara mantenen la seva essència. Una opció no gaire coneguda de la comarca del Maresme és Sant Pol de Mar, ben a prop de Barcelona però lluny de la massificació de visitants estrangers.



Sant Pol ofereix platges espaioses i tranquil·les, ideals per a famílies. I tot això sense perdre ni una engruna de la bellesa que caracteritza la costa mediterrània.



La visita a Sant Pol no es completa només amb la platja. A l’interior del poble és fàcil reconèixer els orígens mariners que van fer viure una època de bonança als seus habitants fa ara més de 100 anys.



Així, el clàssic poblet mediterrani de cases blanques i esglaonades i carrers estrets es converteix en un destí idoni per passar-hi un dia d’estiu.