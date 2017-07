Notícia Mesures ‘in extremis’ a l’Andorra Jazz Escaldes El principal problema ha estat la falta de temps per organitzar-lo Mesures ‘in extremis’ a l’Andorra Jazz Escaldes Autor/a: El Periòdic

Des de l’Andorra Jazz Escaldes lluiten a contrarellotge per intentar omplir el Prat del Roure durant els pròxims quatre dies del festival, per al qual només s’han venut unes 50 entrades per concert. El pianista gadità Chano Domínguez serà l’encarregat de donar el tret de sortida del festival, avui a les deu de la nit. El seguiran els artistes Paolo Fresu i Uri Caine amb les seves respectives actuacions.



La promoció als diaris, ràdios, pàgines web i mitjans de comunicació en general va ser ahir molt exhaustiva. Els pròxims dies s’aniran publicant algunes entrevistes amb els artistes, que serà una altra manera de fer difusió del festival.



Segons un dels màxims organitzadors i promotors de l’espectacle, Massimo di Stefano, el principal problema ha estat el poc temps que han tingut per a organitzar-lo. La venda d’entrades hauria millorat «absolutament» si el conjunt de concerts s’hagués anunciat abans. De fet, el retorn del festival de jazz 13 anys després de la seva clausura es va anunciar fa menys d’un mes.



Vist que no s’han complit les expectatives d’acollida del cartell del festival, en el qual es troben artistes de renom com ara el guanyador d’un Grammy John Scofield o l’americana Madeleine Peyroux, els organitzadors han estat prenent mesures límit per intentar solventar la crisi. Des d’ahir, als estands de Jazz al Carrer es venen entrades a 5 euros per a un concert i paquets de 10 euros per a tres concerts. Si els concerts finalment no arriben als 400 assistents, s’oferirà una ambientació de club per poder prendre una copa dins el recinte. També s’ha demanat suport als comerciants de la parròquia, entre els quals destaca Vivand, per obtenir més visibilitat i promocionar la venda de la resta d’entrades.



Els responsables del festival han demanat d’igual manera col·laboració al Comú d’Escaldes-Engordany, parròquia que acull l’espectacle, per fer front a les despeses, ja que asseguren que des de l’empresa privada no ha estat possible cobrir-les totes.



Tot i la poca acceptació que ha rebut el festival, des de l’organització es mostren optimistes i no s’ha previst la possibilitat de cancel·lar cap dels concerts. A més a més, Di Stefano assegura que part de les entrades han estat comprades per estrangers, pel que valora l’espectacle com una manera d’afavorir el turisme, encara que aquest també estigui adreçat als andorrans. El repte de cara a l’any vinent és repetir, segons Di Stefano, «amb ganes, passió, visió optimista i antelació es pot fer un bon espectacle que involucri molta més gent».