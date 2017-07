Millors condicions per a l’estada de pretemporada

Repeteixen experiència. La de l’any passat va ser satisfactòria i l’Stade Toulousain torna al Principat per realitzar una estada de pretemporada del 23 al 28 de juliol. En aquesta ocasió tindran una major disposició de camps per poder-se entrenar en diferents superfícies, en gespa natural i artificial.



L’Estadi Nacional i el Comunal seran el centre neuràlgic dels entrenaments. Exercitar-se en dos tipus de terreny és «molt positiu per a l’adaptació dels jugadors», assegura Ugo Mola, entrenador del conjunt de Tolosa, ja que al llarg de la temporada hauran de trepitjar les dues superfícies i «no té res a veure jugar en un tipus de camp que en un altre». El Nacional aquesta vegada tindrà més protagonisme que no pas l’any passat, quan el tenien més restringit, però les sessions dependran de la calor, perquè la gespa «sintètica és més abrasiva» en aquestes condicions. Realitzar el primer tram de la pretemporada al Principat fa que sigui una «estada de molta qualitat per les condicions que ens ofereixen tant a nivell esportiu com la possibilitat d’entrenar en altitud». A Caldea faran preparació física, amb musculació i treball de cardio. També aprofitaran l’avinentesa de trobar-se en un país de muntanya per practicar senderisme, BTT i golf.



El dia 26 algun jugador internacional participarà en una classe pràctica amb els joves de l’escola de rugbi de la Federació Andorrana de Rugbi. El que no es va poder tancar és un amistós, com es va plantejar l’any passat. Un canvi en el calendari no va permetre encaixar dates, tot i que en un futur es tindrà en compte. Aquesta estada es realitza com una acció més del patrocini d’Andorra Turisme amb el club francès. De cara al 2018 hi ha la confiança de tancar de nou un conveni per a que torni durant la pretemporada.



El curs passat va ser desastrós a nivell de resultats per a l’Stade Toulousain. «Va ser molt difícil», admet Mola, sent «un any de canvi de generació de jugadors. En dos anys quasi hem canviat l’equip sencer». Aquest aspecte necessita un període d’adaptació i l’exigència del Top 14 no perdona. És l’equip més llorejat del seu país i per a la pròxima campanya esperen tornar a estar al nivell d’altres ocasions. Sortiran amb «la motivació, com sempre, de ser els millors de França».