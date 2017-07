Guipúscoa i Burgos ultimen el seu ascens a la Lliga Endesa

Les noves condicions econòmiques per pujar a la Lliga Endesa obren el camí als clubs perquè no es produeixi la mateixa situació de les últimes temporades. La circumstància que els conjunts que es guanyen a la pista l’ascens, no puguin fer-ho. El Guipúscoa Basket i el San Pablo Immobiliaria CB Miraflores de Burgos ultimen els acords de patrocinis per poder estar a la màxima categoria de bàsquet espanyol.



L’assemblea general extraordinària que es va celebrar dilluns va rebaixar substancialment les exigències econòmiques per als equips que volen ser a la Lliga Endesa, fent desaparèixer el cànon i el Fons de Regulació d’Ascensos i Descensos, substituint-lo per una quota anomenada valor de participació, d’1.616.084 euros. Xifra notablement inferior als 4,7 milions que s’havien d’assumir anteriorment. Amb aquest panorama s’obren les portes a qui s’ha guanyat l’ascens a la pista. En la nova normativa els clubs aspirants poden efectuar el pagament en quatre anys, amb una primera quota de 400.000 euros, amb dret de devolució en cas de descens. Estan obligats a tenir un pressupost mínim de dos milions d’euros. El termini per complir amb tots els paràmetres finalitza dissabte.



Els dos actors principals estan per la labor de confirmar el seu ascens. Qui millor sembla tenir-ho és el Burgos, que va ser el guanyador dels play-off la temporada passada a la LEB Or. L’entitat apura tota la documentació exigida per l’ACB, però ho té encarat, tenint en compte les paraules del seu president, Félix Sancho. Seran equip de la Lliga Endesa «llevat una sorpresa majúscula», assegura el dirigent, que subratlla que «estem preparats» per afrontar el repte de l’ascens. «Està sent una setmana de bogeria, però esperem presentar tota la documentació quan abans millor», ressaltant que podran fer-ho entre avui i demà, sense haver d’esperar a l’últim moment. Al mateix temps la direcció esportiva del club ja ha començat a planificar el projecte de l’ACB.



Qui va més retardat és el Guipúscoa, el guanyador de la LEB Or la temporada passada. La seva situació dies enrera semblava més complicada que no pas actualment, ja que estan a prop de tancar el contracte d’un patrocinador principal que els permetria assumir les exigències per retornar a l’ACB un any després.

Si tots dos acaben pujant es confirmarà el descens de l’Energía Plus Real Betis i l’ICL Manresa, els dos últims classificats de la Lliga Endesa. Això si no es prodeuxi algun canvi en el nombre d’equips, perquè la competició compta amb 17 components, una xifra que no agrada per ser senar, obligant a un conjunt cada jornada a descansar. A l’assemblea de dilluns els clubs no van arribar a un acord en el número que han de conformar la competició, ja que davant un calendari cada cop més atapeït, els grans volen rebaixar el nombre fins a 16. Hi havia un principi d’acord per a que es produís el 2019, però no es va ratificar i les negociacions continuen obertes.



Garbajosa, satisfet / L’acord arribat entre l’ACB, el Consell Superior d’Esports i la Federació Espanyola de Bàsquet satisfà especialment al president d’aquesta última entitat, Jorge Garbajosa, ressaltant que «tenim un punt d’orgull per la feina realitzada. Des del començament vam dir que era una prioritat, ja que hem apostat pel flux entre la LEB Or i l’ACB. Creiem que aquest constant tràfec d’equips cap a dalt i a baix farà millors les competicions i al bàsquet espanyol», perquè les quantitats actuals que s’han afrontar «són assumibles per als equips de la LEB Or». Aquesta situació, que hauria de ser normal per mèrits esportius, també ajudarà als clubs a l’hora de completar el pressupost: «D’aquesta manera s’incentivaran les ajudes per part de les empreses privades per als equips que vulguin aconseguir l’ascens esportiu, doncs ara sí que sembla que hi haurà ascensos a la competició professional».

Oleson s’allunya / Un dels futuribles del BC MoraBanc Andorra sembla allunyar-se. Brad Oleson, que les últimes campanyes ha jugat a l’FC Barcelona Lassa, està a prop de signar contracte amb l’UCAM Múrcia. Mentrestant, Giorgi Shermadini ahir passava revisió mèdica amb l’Unicaja de Màlaga.

Rivals de la sub-16 / El Campionat d’Europa C sub-16 masculí es disputa al Poliesportiu d’Andorra del 23 al 30 d’aquest mes. La selecció nacional es troba enquadrada en el grup B juntament amb San Marino, Albània i Mònaco. A l’A s’hi troben Gibraltar, Moldàvia, Gal·les i Armènia. El debut d’Andorra serà contra Albània.