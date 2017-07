L’hospital de La Seu redueix les cesàries en un 3,9%

L’Informe de la Salut que elabora l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuASCat) ha elogiat en l’edició d’enguany la tasca feta per la Unitat Maternoinfantil del Sant Hospital de la Seu d’Urgell, que ha aconseguit reduir gairebé a la meitat el percentatge de parts per cesària al llarg d’aquesta dècada.



El document de l’ens, depenent del Departament de Salut, destaca el fet que, mentre que l’any 2010 un 29,7% dels parts realitzats al centre urgellenc eren mitjançant cesària, al 2016 van ser només un 15,8%. El text també destaca les bones dades del 2015, amb un 18,7%, i del 2014, quan es va assolir un percentatge de només el 12,1%, segons informa RàdioSeu.



Paral·lelament a la reducció de cesàries, al centre urgellenc ha incrementat el nombre de parts el darrer any en un 10%, malgrat que el nombre d’habitants s’ha reduït.

Unitat maternoinfantil / L’1 de juny del 2012 es va crear la Unitat Maternoinfantil de l’Alt Urgell, un equip territorial per coordinar tota l’atenció en aquesta àrea a la comarca. Un dels primers objectius que es van marca va ser precisament reduir l’elevat percentatge de parts per cesària de la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell per acostar-se a les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Es va iniciar tot un programa que inclou la moxibustió per a la presentació de natges a partir de les 29-32 setmanes de gestació, la versió externa si a les 36-37 setmanes hi ha una presentació no cefàlica i, en els casos en què això no era efectiu, s’intentava el part de natges (0,7% dels parts anuals) en aquells casos que no tenen contraindicació i la mare ho desitja. Amb aquests protocols, en els darrers tres anys, dels 51 casos de presentació de natges en el 3r trimestre de gestació, un 64,7% van acabar amb part vaginal.