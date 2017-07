Notícia Ordino organitza el primer Summer Village, mercat d’artesania i antiguitats Durant el cap de setmana també hi haurà activitats com passejades amb carruatge Presentació del Summer Village, ahir, amb Toni Riba i Jordi Serracanta. Autor/a: MARICEL BLANCH

Un mercat d’estiu per posar el nom d’Ordino tant a l’agenda turística com a la de la ciutadania. Així es defineix la primera edició del Summer Village que tindrà lloc a la parròquia ordinenca aquest cap de setmana. Les activitats es distribuiran entre dissabte i diumenge, i en destaquen les paradetes de diferents productes artesans i antiguitats que es posaran al carrer Major de deu del matí a vuit del vespre, els dos dies.



També tindrà lloc la realització de les teràpies anomenades Bany de bosc, que van començar al Japó l’any 1980 i consisteixen en una passejada a dins del bosc per treballar l’ansietat i la respiració, segons informa l’ANA. Els dos dies del mercat d’estiu acabaran amb una passejada gratuïta amb carruatge per tots els carrers de la parròquia.

La primera edició del Summer Village també comptarà amb la presència de música en viu amb l’ONCA Bàsic, entre d’altres. A més, s’estrenarà una exposició fotogràfica de Lutz Meyer, un fotògraf alemany que ha retratat els paisatges d’Andorra, però sobretot ha immortalitzat la parròquia d’Ordino. L’exposició es distribuirà pels carrers del casc antic i s’allargarà durant tot l’estiu.



El Summer Village neix arran d’una nova col·laboració entre l’Era d’Ordino i el comú, que ja es van associar aquest desembre per tirar endavant la Fira de Nadal. La intenció és «crear una marca relacionada amb el mercat de Nadal», va precisar ahir l’empresari de l’Era d’Ordino, Toni Riba. Per la seva part, el conseller de Turisme i Esports, Jordi Serracanta, va afegir que «esperem que no sigui l’última edició i la intenció és atreure públic estranger però també resident». «Vinguis a l’hora que vinguis sempre trobaràs coses per fer», va concloure.