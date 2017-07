Notícia El Govern espera tancar amb la UE un acord pel tabac a la tardor El ministre Saboya explica a Brussel·les la voluntat d’Andorra de mantenir la transitorietat de 20 anys Saboya durant la seva intervenció a la Brussel·les, ahir. Autor/a: SFGA

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va presentar ahir al Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) la proposta andorrana de mantenir una transitorietat de 20 anys pel cultiu del tabac. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va anunciar ahir que a finals de setembre o a principis d’octubre es tornaran a reunir les dues delegacions. Llavors és quan «s’espera cloure definitivament del capítol 24 el tema harmonitzat del tabac», va puntualitzar Cinca, en la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. Cinca, però, no va voler donar més detalls sobre la trobada a Brussel·les ni com havia rebut la UE la proposta, ja que encara no havia parlat amb Saboya. «Aquí entrem en l’àmbit del feeling», va dir el Cinca.



A més, hi va afegir que en una negociació «difícilment l’interlocutor dona una resposta de manera immediata».

El que sí que va assegurar el ministre és que «els propers mesos hi haurà intercanvi entre les dues delegacions per anar-les acotant i amollant per arribar a un text definitiu».



Actualment, entre Andorra i la Unió Europea regeix l’acord duaner des dels anys 90, que ara quedaria inclòs dins de l’acord de mercaderies amb Brussel·les. L’acord duaner mostra unes especificitats als productes agrícoles, que s’engloben en els 24 primers capítols, el darrer dels quals és el tabac. Ara, la proposta de Govern és incloure els productes agrícoles en l’Acord d’Associació i deixar-ne el tabac fora per un període de 20 anys, que mantindria un règim particular durant aquest període. «Les negociacions pel que fa a la lliure circulació de mercaderies, es troben en la recta final», va detallar el Govern en un comunicat.



En el cas del tabac, durant aquest període, s’aniran aplicant progressivament les diverses directives europees a aquest cultiu. Un cop finalitzat aquests 20 anys, es preveu una revisió de l’acord d’associació per veure si s’inclou el tabac. Ara bé, Cinca no es va voler expressar ahir sobre el que passarà al respecte un cop se superi aquest període. «El que passarà d’aquí a 20 anys és un exercici impossible», va especificar Cinca. El ministre, però, va assenyalar que en aquest temps Andorra ha de ser capaç «de generar alternatives al tabac».